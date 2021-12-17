Национальная библиотека создала виртуальный ресурс о писателе и критике Михасе Зарецком

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый виртуальный ресурс проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця", посвященный 120-летию со дня рождения писателя, критика и переводчика Михася Зарецкого, создали в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом отделе учреждения.

Пользователям проекта представлен материал о жизни и творчестве Михася Зарецкого, интересные факты его биографии, цитаты и воспоминания современников. В разделе размещено 14 оцифрованных книг прозаика, изданных при его жизни, которые хранятся в фондах библиотеки. Среди них - сборники рассказов "Пела вясна", "Пад сонцам", "На чыгунцы", "Ракавыя жаронцы", повесть "Голы звер", романы "Сцежкі-дарожкі" и "Вязьмо", очерки "Падарожжа на Новую Зямлю", "Лісты ад знаемага" и другие произведения.

В проекте размещены полные тексты статей современных авторов - Елены Белой, Игоря Шолодонова, Василия Дранько-Майсюка. К инициативе присоединяются и новые исследователи. "Даже сегодня творчество Михася Зарецкого остается неизученным, ведь многие рукописи, письма и фотографии писателя не сохранились. Однако в разделе "Фотогалерея" можно увидеть ценные документы из фондов наших партнеров. На снимках есть сам писатель, его родственники, коллеги и товарищи", - добавили в НББ. К слову, исследователи могут скачать все фотоматериалы для дальнейшего использования со ссылкой на хранителей документов.

Помимо этого, в экспозиции представлены вещи, связанные с писателем: страница о Михасе Зарецком из записной книжки его коллеги Адама Бабареко, приглашения на вечера, посвященные юбилеям писателя, машинопись рецензии литературного критика Юлиана Пширкова на роман "Сцежкі-дарожкі".

Страница о Михасе Зарецком из записной книжки его коллеги Адама Бабареко. Фото со страницы НББ о Михасе Зарецком. Из фондов БГАМЛИ

"В прошлом месяце мы отметили юбилей члена литературных объединений "Маладняк" и "Полымя" Михася Зарецкого, творчество которого в 1920-1930-х годах пользовалось огромной популярностью как среди ценителей литературы, так и широкой публики", - рассказали в библиотеке.

В память о Михасе Зарецком проводится ряд мероприятий: книжные и виртуальные выставки, литературные чтения, лекции и познавательные экскурсии, снимаются фильмы по произведениям прозаика, выходят его книги, иллюстрированные современными художниками.

Виртуальный проект "На хвалі часу, у плыні жыцця", посвященный 100-летию литературного объединения "Маладняк", реализуется Национальной библиотекой Беларуси, Государственным музеем истории белорусской литературы, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства и газетой "Літаратура і мастацтва".-0-