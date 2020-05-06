Национальная библиотека запустила интернет-проект к 75-летию Победы

6 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси запустила новый виртуальный проект в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Наш новый интернет-проект - это сайт "Подпольная и партизанская печать Беларуси". Ресурс представляет собой постоянно пополняемую электронную библиотеку документов, созданных подпольными и партизанскими отрядами, из наших фондов, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Национального архива Беларуси", - рассказали в НББ.

Сайт насчитывает около 100 наименований газет, более тысячи их выпусков, примерно 150 листовок и рукописных материалов. Документы представляют большой интерес для исследователей, позволяют изучать историю партизанского движения в Беларуси, жизнь страны на оккупированной территории. Благодаря проекту читатель сможет увидеть бесспорные свидетельства истории и принять непосредственное участие в пополнении коллекции электронными копиями документов военного периода из личных архивов.

"Интернет-проект "Подпольная и партизанская печать Беларуси" позволит воссоздать и сохранить историю всенародного подвига, а также приобщить к ней широкую аудиторию", - добавили в библиотеке. -0-