Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями - юбилярами 2020 года

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Периодические издания - юбиляры 2020 года" проходит с 3 января по 27 февраля в зале периодических изданий Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этом году 90-летие празднует одно из старейших изданий страны - ежемесячный иллюстрированный журнал "Беларусь. Belarus". На его страницах освещается общественно-политическая и экономическая жизнь республики, поднимаются вопросы развития национальной культуры, публикуются очерки о белорусских писателях, деятелях искусства, науки, культуры, образования. Журнал выходит на белорусском, английском и китайском языках и распространяется в 50 странах мира.

В числе юбиляров литературно-художественный журнал "Неман", отмечающий 75-летие. В его разделах "Поэзия", "Проза", "Публицистика", "Вчера. Сегодня. Завтра", "Искусство" публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, переводы белорусских и зарубежных писателей, статьи на научные и исторические темы.

60 лет исполняется библиографическому бюллетеню "Новыя кнігі: па старонках беларускага друку". Он издается Национальной библиотекой и предназначен для работников библиотек, педагогов и всех, кто интересуется белорусоведением.

Дополняют экспозицию материалы, посвященные юбилеям газет "Мінская праўда", "Зорька", "Настаўніцкая газета" и журнала "Архитектура и строительство". Из публикаций, представленных на выставке, можно узнать о богатой истории, славных традициях и этапах большого пути, который прошли издания-юбиляры.-0-