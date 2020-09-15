Национальный исторический музей отметит 100-летие Ленинского комсомола Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Маладосць", приуроченная к 100-летию Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси откроется 16 сентября в Национальном историческом музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Данный проект - это не просто хронология и сухой перечень фактов. Ценность заключается в том, что в год столетия организации музей пробуждает ностальгию о комсомольских годах у тех, кому довелось быть членами союза, а также привлекает внимание более молодых гостей", - отметили в музее.

Выставка раскрывает основные этапы становления и развития деятельности белорусской комсомольской организации. В ней отражены периоды зарождения и первые десятилетия ее существования, вклад комсомола в победу в Великой Отечественной войне, темы послевоенного строительства, фестивального и стройотрядовского движения. Посетители увидят экспонаты из коллекции музея: документы, фотографии и плакаты, а также предметы быта, работы и досуга, одежду и личные вещи советских людей.

Экспозиция действует по 29 сентября. Во время ее работы планируется гашение почтового блока к 100-летию ЛКСМБ штемпелем первого дня.

Первый всебелорусский съезд комсомола прошел 24-27 сентября 1920 года. Он принял решение об отделении комсомольских организаций Литвы, где власть захватила буржуазия, объединил идейно и организационно городские и уездные организации комсомола и создал Коммунистический союз молодежи Беларуси (КСМБ) как составную часть РКСМ. День открытия съезда - 24 сентября - считается днем образования комсомола Беларуси.-0-