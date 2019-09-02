Национальный исторический музей познакомит с русским ювелирным искусством XVIII века

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Старина и новизна. Русское ювелирное искусство XVIII века" (реликвии из особой кладовой Государственного исторического музея Москвы) откроется 7 сентября в Национальном историческом музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Экспозиция познакомит с изделиями известных представителей ювелирных центров: Москвы, Великого Устюга, Тобольска, Калуги. Это серебряная посуда, украшения, предметы личного обихода, убранства интерьера. После открытия природных месторождений на Урале, в Сибири для русского ювелирного искусства начинается время активного развития. На выставке показан весь спектр модных тем и стилевых композиций в декоре, определявшем роскошный быт русской аристократии: витиеватые, пышные формы растительного орнамента барокко, эмблематические изображения рококо, мифологические сюжеты классицизма.

Выставка "Старина и новизна. Русское ювелирное искусство XVIII века" призвана показать поиск выразительной формы в произведениях русских ювелиров Нового времени, наполненного свежими темами и образами европейского искусства. Экспозиция будет работать по 3 ноября.-0-