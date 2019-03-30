Национальный исторический музей приглашает на выставку и мастер-классы по оригами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки "Оригами. Сфера постоянства перемен" состоится 4 апреля в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Современное оригами - уникальное сочетание науки и искусства. Благодаря информационным технологиям для его развития нет границ. Возрожденное Акирой Йошизавой в 50-х годах прошлого века, оригами давно шагнуло за пределы Японии и стало очень популярно во всем мире. Одним из ярчайших событий в мире этого вида декоративно-прикладного искусства является творческий конкурс "Международная интернет-олимпиада по оригами". Впервые прошедший в 2011 году, проект организуется ежегодно и собирает сотни участников и всемирно известных авторов моделей оригами из десятков стран. Участие в олимпиаде бесплатное и доступно абсолютно каждому.

В экспозиции среди множества оригами, созданных организаторами и участниками выставки, можно будет увидеть коллекцию работ победителей и призеров олимпиад разных лет. "Модели оригами, помимо эстетической ценности, обладают свойством вызывать удивление. Чтобы посетители смогли ощутить волшебство преобразования бумажного листа в различные фигуры, а также сами попробовали пофантазировать с бумагой, на выставке будут представлены экспонаты, позволяющие заглянуть внутрь оригами. Будут организованы мастер-классы для юных посетителей и взрослых", - рассказали в музее.

Выставка будет работать в Национальном историческом музее по 25 апреля.-0-