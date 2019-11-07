Национальный центр современных искусств приглашает на выставку живописи Василия Ясюка

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописи Василия Ясюка "Лучи вдохновения" открывается 8 ноября в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Как отмечает Василий Ясюк, своеобразная лирическая, возвышенная интонация и задушевность звучат во всех его произведениях последнего времени, в отличие от сурового стиля советского периода. "Моя техника - очень модная сейчас Alla Primа, все работы написаны на пленэре в русле традиционной экспрессивной живописи. Здесь красота родного края, белорусская деревня, классические пейзажи и натюрморты с цветами малой родины - они всегда вдохновляют и дают стимул творчеству. Особенно помнятся виды озера Плисса Глубокского района Витебской области", - рассказал он.

По словам художника, эта выставка - результат его поездок на родину и за рубеж. "Когда я поездил по разным странам, в моих работах тема родной земли приобрела повышенную торжественность и тон изображения. "Рождественский натюрморт" был закуплен галереей в Германии и напечатан миллионными тиражами. В Голландии написаны "Дворец Мира" и "Утро", "Портрет молодой голландки". Из каждой страны я привозил несколько натурных работ: пейзажи из США, Польши, России", - отметил Василий Ясюк.

Выставка "Лучи вдохновения" будет работать в Национальном центре современных искусств по 8 декабря.

Василий Ясюк родился 6 сентября 1955 года в деревне Заборовье Лепельского района Витебской области. В 1972-1976 годах учился в Минском художественном училище им. А.К.Глебова. В 1983 году с отличием закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1984 года - член молодежного объединения Союза художников СССР, с 1988-го - член Союза художников СССР, с 1983-го - доцент, профессор кафедры рисунка БГАИ. С 2005 по 2008 год Василий Ясюк занимал должность директора Минского художественного училища им. А.К.Глебова. В 2008 году удостоен Почетной грамоты Министерства культуры Беларуси, в 2015-м награжден медалью Франциска Скорины.-0-