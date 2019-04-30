Названы победители радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители VIII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", который проводил Первый национальный канал Белорусского радио, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор и руководитель проекта Татьяна Якушева.

На нынешний конкурс поступило рекордное количество заявок. Участниками первого тура - прослушивания аудиозаписей и просмотра видеозаписей членами жюри - стали более 400 молодых исполнителей эстрадной и народной песни, музыканты и инструментальные коллективы. В финальный этап прошли чуть более 100 претендентов. Творчество конкурсантов оценивало авторитетное жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным.

По результатам живого прослушивания жюри присудило Гран-при в номинации "Эстрадный вокал. Соло" Антону Корчевскому. В младшей, средней и старшей возрастной категориях солистов названы обладатели первого, второго и третьего мест. В средней и старшей категориях третье место разделили по два участника. В группе "ансамбли" в номинации "Эстрадный вокал" присуждены также три места. В средней возрастной категории бронзу разделили сразу два участника: вокальная группа "Шлягер" и театр эстрадной песни "Сябрынка".

В номинации "Инструментальная музыка. Соло" Гран-при удостоен Роман Петух (баян). Также названы золотые, серебряные и бронзовые призеры в трех возрастных категориях: в младшей возрастной - по два вторых и третьих места, в средней - два бронзовых победителя. В номинации "Инструментальная музыка. Ансамбли" в средней возрастной категории жюри оставило за собой право отметить победителей только второго и третьего мест. Последнее разделили инструментальный дуэт Назар Завертнев и Дмитрий Силин, а также инструментальный ансамбль "Менестрели".

Гран-при в номинации "Наследие. Солисты" у Анны Пехтеревой. В средней возрастной категории первое место не присуждено. В номинации "Наследие. Ансамбли" в младшей возрастной категории назван лишь серебряный победитель, а в старшей - обладатель только первого места.

Многие участники VIII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" удостоены специальных дипломов. Музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов можно будет услышать на Первом национальном канале Белорусского радио в программе "Маладыя таленты Беларусі" по воскресеньям в 11.20. Финальный концерт победителей прозвучит в эфире 1 мая с 12.05 до 15.00. Церемония награждения состоится 2 мая на XXIII Международной специализированной выставке "СМИ в Беларуси".

В разные годы лауреатами и призерами конкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи. По итогам прошлогоднего конкурса 20 лауреатов удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-