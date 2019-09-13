Названы ведущие финального гала-концерта нацотбора детского "Евровидения-2019"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущими финального гала-концерта национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" станут Хелена Мерааи и Андрей Макаенок, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадикомпании Светлана Смолонская-Красковская.
"Финальный гала-концерт в прямом эфире на телеканалах
В финале соревноваться в вокальном мастерстве будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.
Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой
Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице.
Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На нашем счету две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.
Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского вещательного союза.-0-