НББ представила выставку к 70-летию белорусского писателя Михаила Позднякова

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси к 70-летию белорусского писателя Михаила Позднякова организовала выставку "Мне трэба ўсё адчуць душой...", сообщили БЕЛТА организаторы.

Михаил Поздняков - поэт, прозаик, критик, переводчик, публицист, лауреат литературной премии имени Петруся Бровки в области детской литературы, автор нескольких лексикографических работ. "За годы литературной деятельности литератор написал не один десяток замечательных книг, которые принесли ему заслуженное уважение и широкую известность. Его стихи затрагивают душу своей искренностью, стремлением говорить о самом насущном", - рассказали в НББ.

Одна из важных для поэта лирических тем - малая родина, родной край, деревушка, в которой он родился, провел детство, где жили его родители. "Малая родина для него - деревня Забродье. Это целый мир, в котором красиво и уютно, светло и радостно. Он благодарный и преданный ее сын, и неудивительно, что в его поэзии большое место занимает эта тема", - подчеркнули организаторы.

В разделе экспозиции "Чистые берега малой родины Михаила Позднякова" посетители могут познакомиться с книгами поэзии и прозы автора, среди которых "Матуля", "Наталенне Радзімай", "Любі і помні…", "Усміхаюцца зоры над хатаю".

Поздняков известен и как детский писатель. На его счету несколько оригинальных книг - "Побач з татам", "Тры чарадзеі", "Дзіўныя "блізняты", "Ехаў поўны воз дзівос", "Шые вожык кажушок", "Вавёрчына хатка". Стихи, сказки, небылицы, загадки для маленьких читателей представлены в разделе "Открываем удивительный мир".

"Выдающийся мастер художественного слова Михаил Поздняков хорошо известен в литературной среде зарубежных стран. Благодаря ему многие классические произведения зарубежных писателей зазвучали по-белорусски. Это знаменитые романы Мигеля де Сервантеса "Хітры гідальга Дон Кіхот Ламанчскі", Вальтера Скотта "Квенцін Дорвард", Сельмы Лагерлеф "Пярсцёнак Лёвеншольдаў", сказки Ханса Кристиана Андерсена и братьев Гримм. С переводческой деятельностью Позднякова, а также его работой как составителя и редактора знакомит отдельная часть выставки", - добавили в НББ.

Последний раздел экспозиции - "О человеке и творце" - рассказывает о плодотворном творческом пути белорусского писателя. "О Михаиле Позднякове можно говорить много, а лучше всего прочитать его книги. Они наиболее полно, сердечно и ярко рассказывают о создателе, раскрывают богатый внутренний мир, красоту и искренность души автора", - подчеркнули организаторы.

Посетить выставку можно до 22 февраля.-0-