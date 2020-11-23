НББ представит рукописи и редкие книги из личной коллекции Владимира Короткевича

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Из книг Владимира Короткевича" к 90-летию со дня рождения писателя откроется 24 ноября в музее книги Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Впервые посетители увидят рукописи, старопечатные и редкие книги из кабинета и личной библиотеки автора. "Основное место в экспозиции отведено экслибрисам Владимира Короткевича. Подавляющая их часть сделана самим писателем. Это разнообразные книжные знаки, специально выполненные и подобранные для определенных изданий. Например, он изображал Франциска Скорину, Миколу Гусовского, а также создал рисунок с очертаниями оружия косиньеров. Кроме того, представлена печать и клише литератора", - отметили в библиотеке.

Среди экспонатов есть в том числе экслибрисы, которые создали для писателя художники. На страницах изданий можно будет увидеть работы Иосифа Капеляна, Геннадия Грака, Арлена Кашкуревича, Миколы Купавы, Владимира Басалыги и Вячки Телеша. "Уникальные дарственные надписи на книгах вводят в дружеский и творческий круг писателя: автографы родных Владимира Короткевича, товарищей и учителей молодости, литературных прототипов, известных творцов, друзей и соратников. Например, Адама Мальдиса, Василя Быкова, Рыгора Бородулина, Янки Брыля, а также неожиданный шутливый автограф самому себе", - обратили внимание в НББ.

Выставка подготовлена совместно с хранителями наследия Владимира Короткевича - семьей племянницы писателя Елены Синькевич. В экспозиции представлены также книги из фондов Государственного музея истории белорусской литературы. Посетить выставку можно по 17 января.-0-