2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя современного японского кино пройдет в столичном кинотеатре "Пионер" с 3 по 7 ноября, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Во время кинонедели жителям и гостям столицы покажут японские полнометражные художественные и короткометражные анимационные фильмы. Так, программу откроет драма "Каждый день - хороший день" режиссера Омори Тацуси (3 ноября). Кинолента рассказывает о 20-летней Норико, которая начинает посещать уроки чайной церемонии, постепенно открывая для себя таинство этого искусства.

В следующие дни в кинотеатре покажут комедию "Чудеса рядом" режиссера Исии Юя (4 ноября), историческую драму "Иванэ: Меч Безмятежности" режиссера Мотоки Кацухидэ (5 ноября), а также сборник короткометражных анимационных фильмов Ясиро Такэси (6 ноября). Среди них "Снеговик Норман - Северное сияние", "Снеговик Норман - В ночь, когда падают звезды", "Луна бессонной ночью" и "Лисенок Гон".

Закроет кинонеделю драма "Первая любовь. Дорогой, кошка пропала" режиссера Кобаяси Сётаро (7 ноября).

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный. Билеты можно получить в фойе кинотеатра в день показа с 12.00.

Организаторами кинонедели выступили посольство Японии в Беларуси и Японский фонд.-0-