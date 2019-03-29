Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 марта 2019, Пт
+9°C
Переменная облачность EUR 2.3889
USD 2.1285
RUB 3.2871
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
Президент
РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки
Экономика
Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций
Экономика
"Первыми поздравили те, кто не верил!" Минчанке вручили 100 000 рублей от "Евроопт"
Общество
До +16°С ожидается в Беларуси 30 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о снятии технических барьеров в торговле ЕАЭС с третьими странами
17:39 Экономика
Профсоюзы за год помогли вернуть работникам более Br4 млн, восстановлено 99 незаконно уволенных
17:38 Общество
Праворульный белорусский электробус скоро отправится в британский Ноттингем
17:25 Экономика
В США 10-летняя девочка умерла после драки с одноклассником
17:16 В мире
ZENA презентует свою песню на евровизийной вечеринке в Амстердаме
17:03 Культура
Более 5 тыс. безвизовых туристов с начала года посетили Брест и прилегающие районы
17:01 Регионы
Беларусь будет сотрудничать с ОАЭ по вопросам создания инфраструктуры финансового рынка
16:58 Экономика
Работники учреждения здравоохранения в Глусском районе строили дом своему руководителю
16:52 Происшествия
Ремонт объездных дорог возле Полоцкого путепровода в Витебске планируют завершить в ближайшее время
16:51 Регионы
ГАИ Гродно будет обмениваться с водителями информацией о дорожной обстановке в мессенджере
16:45 Регионы
Лесхозы Витебской области приступили к заготовке березового сока
16:35 Регионы
Популярные и редкие языки мира представят 31 марта на фестивале в Минске
16:33 Регионы
Выходы с трех станций метро в Минске с 1 апреля будут частично закрыты на ремонт
16:24 Регионы
Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске
16:04 Культура
Почти 22 тыс. человек получат единовременную помощь к 75-летию освобождения Беларуси
16:02 Общество
Заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 5 апреля
15:53 Политика
Мусоросортировочный завод в Витебске планируют ввести в 2020 году
15:46 Регионы
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
15:44 Президент
БРСМ дал старт акции "Их именами названы студенческие отряды"
15:40 Общество
В Витебске завершено расследование дела в отношении директора фирмы "Лакоста Тур"
15:38 Происшествия
Все новости
Темы
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Конкурс переводов Конкурс переводов
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске

Культура 29.03.2019 | 16:04
Музей истории белорусского кино. Фото из архива
Музей истории белорусского кино. Фото из архива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка фотохудожника Владимира Жигунова "В кадре и за кадром" откроется 5 апреля в Музее истории белорусского кино, сообщил БЕЛТА куратор проекта Денис Жигунов.

Владимир Жигунов работал штатным фотографом Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Одесской киностудии в 1980-е годы, сопровождая фотосъемкой создание таких фильмов, как "Белые Росы", "Филиал", "Отцы и дети", "Питер Пэн", "Последний шаг", "На своей земле", "Человек, который брал интервью", "С юбилеем подождем".

"В экспозиции будут представлены ранее нигде не публиковавшиеся работы из личного архива фотохудожника - проникновенные портреты высокого качества, репортажные фотографии киносъемок формата 60х60 мм с участием Николая Караченцова, Андрея Мягкова, Дмитрия Харатьяна, Кирилла Лаврова, Владислава Галкина, Светланы Немоляевой, Станислава Садальского, Галины Польских, Стефании Станюты и многих других звезд белорусского и советского кино. Невероятно интересными будут и кадры, которые сейчас называют "бекстейдж", отражающие особенности киносъемочного процесса в 1980-е годы, а также работу съемочных групп известных советских режиссеров", - рассказал куратор.

Выставка станет источником вдохновения не только для любителей киноискусства, но и для широкой аудитории. "Посетители экспозиции фактически станут первыми зрителями ряда уникальных и ценных для истории белорусского кино фотокадров. Ведь фотосъемка, если сравнивать ее с кино, - искусство тихое и спокойное. Ничто не нарушает тишину кадров, остановивших бег времени, зафиксировавших мгновения жизни. На работах Владимира Жигунова отчетливо видна грань между "затаившим дыхание" фотоискусством и движущимся изображением кинолент", - добавил Денис Жигунов.

Проект "В кадре и за кадром" будет работать по 28 апреля.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
выставка, кино, Минск, фотография
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3889 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1285 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2871 BYN 3.281 BYN 3.289 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике
Все видео

Фотоновости

В Светлогорском районе уже засеяно более 40% площадей под яровые зерновые
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах На республиканских автомобильных дорогах действуют сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике
Политика
Себастьян Курц Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью
Заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 5 апреля
Форум "Беларусь-Хоккайдо" пройдет в Японии осенью следующего года
Экономика
Сергей Румас Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом - Румас
Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о снятии технических барьеров в торговле ЕАЭС с третьими странами
Праворульный белорусский электробус скоро отправится в британский Ноттингем
Происшествия
Фото из архива Бывший директор минского Дворца спорта приговорен к 11 годам лишения свободы
Работники учреждения здравоохранения в Глусском районе строили дом своему руководителю
В Витебске завершено расследование дела в отношении директора фирмы "Лакоста Тур"
Общество
Марианна Щеткина Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России
Профсоюзы за год помогли вернуть работникам более Br4 млн, восстановлено 99 незаконно уволенных
Почти 22 тыс. человек получат единовременную помощь к 75-летию освобождения Беларуси
Регионы
Фото из архива Торговые организации Минска проведут дни скидок в апреле
Более 5 тыс. безвизовых туристов с начала года посетили Брест и прилегающие районы
Ремонт объездных дорог возле Полоцкого путепровода в Витебске планируют завершить в ближайшее время
Спорт
Во время матча "Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2
Белорусские спортсмены должны подойти к старту Европейских игр в оптимальной форме - Барауля
Матчами в Гомеле и Минске стартует 29-й чемпионат Беларуси по футболу
Технологии
В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Минске 30-31 марта
Сообщения в Gmail станут интерактивными
В мире
Фото AP Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке о Brexit
В США 10-летняя девочка умерла после драки с одноклассником
Ушла из жизни режиссер Аньес Варда
Калейдоскоп
Фото Pacific Press Agency Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали марта
ФОТОФАКТ: Сказочная дружба трехлетней Мэйси и гигантского кролика
ФОТОФАКТ: Озеро в Австралии стало розовым
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия