Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка фотохудожника Владимира Жигунова "В кадре и за кадром" откроется 5 апреля в Музее истории белорусского кино, сообщил БЕЛТА куратор проекта Денис Жигунов.

Владимир Жигунов работал штатным фотографом Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Одесской киностудии в 1980-е годы, сопровождая фотосъемкой создание таких фильмов, как "Белые Росы", "Филиал", "Отцы и дети", "Питер Пэн", "Последний шаг", "На своей земле", "Человек, который брал интервью", "С юбилеем подождем".

"В экспозиции будут представлены ранее нигде не публиковавшиеся работы из личного архива фотохудожника - проникновенные портреты высокого качества, репортажные фотографии киносъемок формата 60х60 мм с участием Николая Караченцова, Андрея Мягкова, Дмитрия Харатьяна, Кирилла Лаврова, Владислава Галкина, Светланы Немоляевой, Станислава Садальского, Галины Польских, Стефании Станюты и многих других звезд белорусского и советского кино. Невероятно интересными будут и кадры, которые сейчас называют "бекстейдж", отражающие особенности киносъемочного процесса в 1980-е годы, а также работу съемочных групп известных советских режиссеров", - рассказал куратор.

Выставка станет источником вдохновения не только для любителей киноискусства, но и для широкой аудитории. "Посетители экспозиции фактически станут первыми зрителями ряда уникальных и ценных для истории белорусского кино фотокадров. Ведь фотосъемка, если сравнивать ее с кино, - искусство тихое и спокойное. Ничто не нарушает тишину кадров, остановивших бег времени, зафиксировавших мгновения жизни. На работах Владимира Жигунова отчетливо видна грань между "затаившим дыхание" фотоискусством и движущимся изображением кинолент", - добавил Денис Жигунов.

Проект "В кадре и за кадром" будет работать по 28 апреля.-0-