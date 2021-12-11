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Культура
11 декабря 2021, 14:03

Некролог по случаю смерти народного артиста Беларуси Михаила Финберга

Михаил Финберг. Фото из архива
Михаил Финберг. Фото из архива

11 декабря 2021 года на 75-м году жизни скончался директор - художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист Беларуси М.Я.Финберг.

Он родился в Мозыре. Являлся воспитанником военного оркестра в Курске, затем служил в военном оркестре Белорусского военного округа. Окончил Белорусскую государственную консерваторию имени А.В.Луначарского. Работал артистом оркестра Белорусского радио и телевидения, затем главным дирижером оркестра Белорусского государственного цирка.

С 1987 года являлся директором - художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси. Под руководством М.Я.Финберга оркестром были подготовлены и исполнены сотни концертных программ в жанрах эстрадной, джазовой и академической музыки из произведений белорусских, советских и зарубежных композиторов.

По инициативе М.Я.Финберга были организованы и ежегодно проводились музыкальные фестивали и концертные программы в малых городах Беларуси и в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Он являлся одним из основателей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер", Национального фестиваля белорусской песни и поэзии и других знаковых культурных проектов. С оркестром под управлением М.Я.Финберга выступали самые популярные эстрадные исполнители Советского Союза.

Творческую деятельность М.Я.Финберг успешно совмещал с педагогической работой, воспитал не одно поколение талантливых музыкантов и эстрадных певцов.

М.Я.Финберг вел активную общественную деятельность, являлся членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организационных комитетов международных и республиканских музыкальных фестивалей.

Выдающийся вклад М.Я.Финберга в развитие белорусской и советской музыкальной культуры отмечен государственными наградами Республики Беларусь, Государственной премией Республики Беларусь, премией Союзного государства в области литературы и искусства и другими наградами.

Светлая память о выдающемся музыканте и общественном деятеле навсегда сохранится в наших сердцах.

Р.А.Головченко, Н.И.Кочанова, В.П.Андрейченко, И.П.Сергеенко, И.В.Петришенко, М.В.Рыженков, И.В.Луцкий, К.В.Бурак, А.М.Маркевич, В.Г.Хренин, Ю.В.Шулейко, Н.Н.Шерстнев, Г.М.Соловей, В.С.Караник, А.Г.Турчин, Л.К.Заяц, В.Е.Кухарев, Е.Ф.Павлечко, В.П.Раинчик, В.Н.Елизарьев, Л.К.Захлевный, Я.К.Поплавская, А.М.Анисимов, Е.В.Атрашкевич, Н.В.Витченко, Е.Н.Дулова, Н.В.Карчевская, А.И.Никита, Ю.Н.Гильдюк, С.Е.Антишин, П.А.Белявский, А.А.Калиновский, Д.Ф.Кочеровский, В.Н.Ксенц, Н.В.Тамело, В.Н.Ткаченко, В.П.Чайков.

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