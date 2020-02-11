Немецкий органист Маттиас Шнайдер выступит в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органист из Германии Маттиас Шнайдер впервые выступит 21 февраля на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. Концерт состоится во время проекта "Шедевры мирового органного искусства", сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

В программе: Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс.

Маттиас Шнайдер - один из самых влиятельных органистов Германии. Музыкант родился в Мюнстере (Вестфалия). Учился в консерваториях и университетах Мюнстера, Эссена и Базеля и участвовал в многочисленных мастер-классах. Маттиас Шнайдер постоянно концертирует в Западной и Восточной Европе. Его публикации включают в себя исследование по исполнению хоральных фантазий Букстехуде, очерки об органной музыке Иоганна Себастьяна Баха и недавнюю двенадцатитомную энциклопедию церковной музыки. Органист записал несколько компакт-дисков.

Шнайдер - соредактор влиятельного журнала по церковной музыке "Музыка и Церковь", "Ежегодника по литургике и гимнологии" и издания по изучению наследия Букстехуде. С 2013 года - президент Международного общества друзей органа (Gesellschaft der Orgelfreunde e.V.). Профессор церковной музыки в Университете Грайфсвальда, где преподает органную литературу и импровизацию. Помимо проведения занятий по органу, он читает лекции по музыковедению, литургике, гимнологии и исполнительству. В 1996 году основал "Грайфсвальдскую летнюю органную академию".

Международный концертный проект "Шедевры мирового органного искусства" уже четырнадцать лет с успехом проходит в Белгосфилармонии. Его организатор и несменный ведущий - Ольга Савицкая. -0-