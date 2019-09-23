Немецкий театр "Талия" откроет международную программу форума "ТЕАРТ" в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международную программу ІХ Форума театрального искусства "ТЕАРТ" вошли четыре спектакля театров из Германии, Литвы, Франции и Грузии. Откроет программу 28 сентября театр "Талия" из Гамбурга спектаклем "Одиссея" в постановке немецкого режиссера Анту Ромеро Нуньеса, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Международная программа откроется ироничным странствием по мотивам гомеровской "Одиссеи" на сказочной версии шведского языка и особом языке тела - антумиме в спектакле театра "Талия" из Гамбурга, - рассказали организаторы. - Герои спектакля - два сводных брата Телегон и Телемах - вместе ожидают возвращения их пропавшего отца. Постановку покажут на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов". Театр "Талия" - один из старейших коллективов Германии, основанный Шери Маурисом в ноябре 1843 года. Театр регулярно получает приглашения на национальные и международные фестивали, неоднократно назывался "Театром года" по версии журнала Theater Heute.

Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марна и компания "Кефих" 1 октября представят спектакль "Пиксель". Французский хореограф Мурада Мерзуки создал постановку на стыке танца и визуального искусства. Благодаря 3D-изображению реальное и нереальное переплетутся в единое целое, а классический сценический конфликт станет противостоянием возможностей тела и цифровой реальности.

Литовский национальный драматический театр 5 октября покажет спектакль "Площадь героев" в постановке польского режиссера Кристиана Люпы. Сюжет драматурга Томаса Бернхарда воплощен в драме и психологическом исследовании на тему национализма и фашизма.

Закроет международный блок форума постановка режиссера, сценариста, художника, скульптора Резо Габриадзе "Сталинград". Далекие картинки из забытого детства, вдовы в черном, калеки и инвалиды, слезы и горе бабушки режиссера - исторические события последствий Сталинградской битвы оживут на сцене 7 и 8 октября.

Кроме того, на этой неделе, 25 сентября, с дискуссии "Уравнение уравнивания" начнет работать "Школа "ТЕАРТа". Режиссеры Дмитрий Богославский, Игорь Казаков и Александр Янушкевич на встрече в культурном хабе "Ок16" поговорят о личности режиссера в современном театре и свободе творчества.

25-26 сентября в рамках шоу-кейса Belarus Open состоится показ танц-спектакля "Воздух". В постановке Ольги Лабовкиной герои будут играть с идеей воздуха и разгадывать ее всевозможные смыслы. Польский режиссер Войтек Земильски 26 и 27 сентября приглашает изучить стратегии работы с нехудожественным материалом и больше узнать о создании документального спектакля. Можно будет поучаствовать в мастер-классе "Как поместить мир на сцене? Форма в документальном театре" на малой сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

ІХ Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" проходит в Минске с 20 сентября по 8 октября под слоганом "Концентрат". Организаторы форума - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", "Белгазпромбанк", "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-