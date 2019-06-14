Невероятная акробатика, белые тигры и кенгуру-боксеры - Белгосцирк презентовал новую программу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая программа "Парад Оле-оле-оле" стартовала сегодня в Белорусском государственном цирке. Журналисты посетили генеральную репетицию и смогли в числе первых оценить представление, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск в эти дни готовится к старту II Европейских игр, и Белгосцирк не остался в стороне, посвятив новое шоу предстоящим соревнованиям. Представление заявлено как спортивно-цирковое и наполнено номерами, где артисты демонстрируют отличную силовую, атлетическую подготовку. Например, то, что проделывал с мячом на высоте десятка метров воздушный гимнаст Антон Михеев, требует, пожалуй, не меньше тренировок, чем выступления на спортивных чемпионатах.

Особенность нового представления - участие артистов Московского цирка Ю.Никулина на Цветном бульваре. Номера с дрессированными животными представили на манеже Белгосцирка заслуженные артисты России Рауф Расулов и Сергей Нестеров. И хотя дрессура - это традиционный для цирка жанр, постановщики вновь и вновь находят новые фишки, чтобы удивить зрителей, публика непременно остается в восторге. На этот раз дрессировщики поставили пуделей на скейтборды, а кенгуру выпустили на боксерский ринг.

Белые тигры интересны сами по себе и заслуживают, чтобы просто на них посмотреть, даже если они не делают ничего. А в аттракционе Сергея Нестерова они еще и встают на задние лапы, прыгают через препятствия и рычат по команде. Иллюзия, что эти громадные кошки послушны и ласковы, как домашние, становится полной, когда дрессировщик целует тигров в нос, чешет живот и за ухом.

Смешит публику заслуженный артист Украины Константин Герасименко. Он не просто выступает на манеже, но к огромной радости публики активно взаимодействует со зрителями. И даже организует оригинальный оркестр, где в качестве музыкальных инструментов используются подручные средства: крышки, счеты, тарелки, стиральная доска.

Как рассказал журналистам художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, собрать новую программу удалось в невероятно короткие сроки. Артисты встретились в таком составе на манеже буквально несколько дней назад, а сегодня уже демонстрировали абсолютно слаженную работу. Художественный руководитель уверен: это стало возможным благодаря тому, что в цирке работает постоянный коллектив и не возникает проблем с пошивом костюмов, обеспечением светового, музыкального, технического сопровождения номеров. Гастролирующие зарубежные артисты быстро вливаются в работу, ведь для них смена мест выступления - естественна, цирк - интернациональное искусство, не знающее границ.

Программа "Парад оле-оле-оле" продлится в Белгосцирке до 11 августа.-0-

Фото Оксаны Манчук