5 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский художник Никас Сафронов приедет в Могилев с персональной выставкой "Меняя реальности", сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Экспозиция состоит из более 70 живописных и графических работ различных периодов творчества художника. Они были созданы в период с 1990 до 2019 года. Это произведения разнообразных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Также будут представлены произведения из собственного направления Никаса Сафронова "Dream Vision", которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий. Вся экспозиция построена таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. На стенах музея будут демонстрироваться бесшовные проекции, которые помогут создать иллюзию изменения пространства.

"Никас Сафронов прибудет в Могилев 6 февраля. В этот день запланирована встреча заслуженного художника Российской Федерации с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и с учащимися Могилевского государственного колледжа искусств", - отметили в Могилевском облисполкоме. Художник также посетит Буйничское поле, Шклов и агрогородок Александрия, где познакомится с экспозициями краеведческого музея. В Могилеве будет проведена большая пресс-конференция. А 7 февраля в музее имени П.В.Масленикова состоится торжественное открытие выставки "Меняя реальность".

Работа выставки продлится до конца марта.

Никас Сафронов - заслуженный художник Российской Федерации, академик и профессор Российской академии художеств. Его первая выставка прошла в 1978 году. Основная часть работ художника находится в частных коллекциях и музеях многих стран мира. -0-