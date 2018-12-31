31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известному российскому артисту балета Николаю Цискаридзе сегодня исполняется 45 лет.

Николай родился 31 декабря 1973 года в грузинском городе Тбилиси. Мать, Ламара Николаевна, была учителем физики и математики в средней школе. Отец, Максим Николаевич, был скрипачом. Родители Николая разошлись еще до его появления на свет, поэтому мальчика воспитывали мама и бабушка. Позже Ламара Николаевна вышла замуж, и к воспитанию присоединился отчим.

Мама Цискаридзе очень любила искусство и часто вместе с сыном посещала театры не только в Тбилиси, но и в Москве и Ленинграде. Настоящая любовь к танцу у Николая появилась после увиденного балетного спектакля "Жизель", именно тогда мальчик захотел связать свою жизнь со сценой.

Родителям не оставалось ничего другого, как принять увлечение сына и отвести его в балетную школу. В 1984 году Николай Цискаридзе поступил в Тбилисское хореографическое училище, что стало первым серьезным шагом на пути к будущей профессии. В 1987 году Николай Цискаридзе продолжил обучение в Московском хореографическом училище. Классическим танцем занимался в классе советского и российского солиста балета Петра Антоновича Пестова.

В 1992 году Цискаридзе окончил училище в звании лучшего ученика класса и сразу был приглашен в труппу Большого театра. Начинал с кордебалетного репертуара, затем исполнял сольные партии, первыми из которых были Конферансье в "Золотом веке", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Голубая птица в "Спящей красавице" и Французская кукла в "Щелкунчике".

С 1995 года молодому артисту стали поручать ведущие партии во всех основных спектаклях классического репертуара: в "Дочери фараона", "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Раймонде", "Баядерке", "Жизели", а также в современных балетах: "Любовью за любовь", "Паганини", "Симфония до мажор". Работу в театре Николай Цискаридзе совмещал с учебой в Московском государственном хореографическом институте, который закончил в 1996 году по специальности "Артист балета. Педагог".

В 2001 году Николай Цискаридзе был первым исполнителем Германна в "Пиковой даме" (постановка Ролана Пети), в 2003 году - Квазимодо в "Соборе Парижской Богоматери" Мориса Жарра. В это время Николай Цискаридзе стал гастролировать по всему миру. Он производил фурор и вызывал бурю восторга у зрителей ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция).

Уникальные природные данные, неординарная внешность и безусловный талант артиста помогли Николаю завоевать своего зрителя. Он стал известным и полюбившимся не только публике, но и многим хореографам. Цискаридзе почти в каждом интервью преклоняется перед своими преподавателями Галиной Улановой, Николаем Симачевым, Мариной Семеновой и Николаем Фадеечевым.

Артиста часто приглашают на телевидение. Николай Цискаридзе был участником международного танцевального проекта "Короли танца", постоянным членом жюри телевизионного шоу "Танцы со звездами" и является ведущим программы "Шедевры мирового музыкального театра" на телеканале "Культура".

В 1995 году Цискаридзе завоевал II премию Международного конкурса артистов балета в Осаке (Япония), в 1997 году - I премию Международного конкурса артистов балета в Москве. Николай является многократным лауреатом премий "Золотая Маска" (1999, 2000, 2003), а также Государственной премии РФ (2001, 2003).

В 2001 году Николаю Цискаридзе было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. В 2003 году его наградили грузинским орденом Чести. В 2006 году он стал кавалером французского ордена "За заслуги в искусстве и литературе". В 2013 году получил звание народного артиста Северной Осетии.

На данный момент Цискаридзе является ректором и преподает в Академии русского балета имени Вагановой. В 2018 году был награжден орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.-0-