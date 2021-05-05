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05 мая 2021, 19:55

Новое "Лебединое озеро" в постановке Валентина Елизарьева завершится хеппи-эндом

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое "Лебединое озеро" завершится хеппи-эндом, в балет вернутся утраченные номера. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В спектакле я сохранил положительную концовку, потому что финал, в котором все умирают, не получил на премьере у Петра Чайковского поддержки публики. Я надеюсь, что каждый увидевший нашу премьеру заметит новое качество", - сказал Валентин Елизарьев.

Нынешняя постановка балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" - уже шестая в Большом театре. Первая была создана балетмейстером Константином Муллером и дирижером Натаном Грубиным в 1938 году, затем в 1948-м Константин Муллер вместе дирижером Алланом Жоленцем представил вторую премьеру. В этих спектаклях блистали Александра Николаева, Нина Млодзинская, Бася Карпилова, Семен Дречин и Валерий Миронов. В 1967 и 1978 годах над спектаклями работали дирижер Татьяна Коломийцева и балетмейстер Асаф Мессерер. В те годы исполнителями главных партий были Нина Давыденко, Ирина Савельева, Людмила Бржозовская, Инесса Душкевич, Татьяна Ершова, Леонид Чеховский, Александр Мартынов, Юрий Троян, Владимир Иванов и Виктор Саркисьян. В 1986 году музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Геннадий Проваторов, балетмейстер Асаф Мессерер, художник Эрнст Гейдебрехт и художественный руководитель Валентин Елизарьев снова вернулись к "Лебединому озеру". Новая редакция спектакля была осуществлена в 2012 году. И вот 15 мая 2021 года сказка вновь оживет на сцене Большого театра.

"Проделан огромный труд: нужно было поднять много исторических справок, подлинников, знать историю этого спектакля. Как известно, премьера состоялась в Москве в конце ХІХ века. Она была неудачная, и спектакль недолго продержался в репертуаре. Непонятно было, почему малоизвестный немецкий сюжет про девушку-лебедя оказался на русской сцене. Лишь благодаря гению Петра Чайковского он стал символом мирового, и в частности русского, балета", - подчеркнул Валентин Елизарьев.

Художественный руководитель обратил внимание, что в спектакле уже подготовлено несколько составов. "В них задействованы как мастера белорусского балета, так и молодые танцоры, которые, на мой взгляд, весьма убедительно и интересно раскрываются. Мне помогает профессиональная группа репетиторов, в их числе заслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец, народные артисты Беларуси Игорь Артамонов и Людмила Бржозовская, Татьяна Ершова. Все они знаменитые люди в нашей стране, оставившие большой след в белорусском искусстве. Также я люблю открывать новые имена. Впервые получил самостоятельную работу с оркестром новый для многих дирижер Владимир Оводок", - сказал он.

"Я рад, что нам удалось вернуть достаточно большой массив музыки, открылись многие купюры по сравнению с предыдущей версией, в том числе будет исполняться второй номер из па-де-труа. Он небольшой, но, на мой взгляд, это шедевр. В целом мы с оркестром стараемся немножко музыкально оживить постановку, добавить пластики, каких-то нюансов", - поделился Владимир Оводок.

Постановщики также рассказали, что раскрыли еще два существующих номера в партитуре, но отсутствующих в предыдущих редакциях: русский танец и танец шутов. Это не единственные отличия новой постановки от прежних.

"Что касается белого и черного актов, то получилось почти без изменений. Есть один нюанс - Одиллия теперь будет появляться в фате, поскольку она тоже невеста и претендует на внимание принца. Зритель также увидит изменения в четвертом акте", - добавила народная артистка Беларуси, исполнительница партии Одетты-Одиллии Ирина Еромкина.

Отвечая на вопросы, кого танцевать сложнее и кто больше подходит из двух девушек-лебедей, Ирина Еромкина ответила: "У каждой балерины свое восприятие. Одной нравится больше быть белым лебедем, а другой черным. На самом деле вот это перевоплощение очень сложное, и сказать, что мне больше нравится, тоже непросто. Ведь нужно работать над этими образами не только физически, но и психологически, то есть я размышляю и анализирую себя, заставляю перевоплотиться, исполнять судьбу одного, а потом другого персонажа. И все-таки мне больше нравится танцевать черного лебедя, но когда смотрю на себя со стороны, то кажется, что я больше подхожу для Одетты. Она более утонченная, у нее удлиненные линии, а Одиллия ломкая, коварная, хитрая. Наверное, когда ты в душе совершенно другой человек, то тебе хочется попробовать противоположность".

"Сейчас в живописном цехе работают над декорациями, в пошивочном шьют одеяния для артистов (готовится более 240 костюмов), в репетиционных залах педагоги и артисты колдуют над тонкой материей, аккуратно переплетая между собой ниточки хореографии Льва Иванова, Мариуса Петипа, Александра Горского, Асафа Мессерера и Валентина Елизарьева. Дирижер Владимир Оводок вместе с музыкантами пытается по-новому прочесть музыку гениального Петра Чайковского. Художником-постановщиком премьерного балета выступил давний друг белорусского Большого театра - народный художник России Вячеслав Окунев", - добавили в театре.-0-

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