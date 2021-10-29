Новогодние игрушки из 75 стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" открылся сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В музее представлены новогодние декорации из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. "Музей елочных игрушек" - это одна из самых больших коллекций игрушек. Здесь представлено около 75 стран, среди которых есть такие экзотические, как Северная Корея, Иран, Конго, далекие - Австралия, Индонезия. Посещая эту экспозицию, любой желающий может совершить виртуальное путешествие по новогодним праздникам стран мира", - сказал коллекционер елочных игрушек Андрей Бегун.

По словам коллекционера, все началось с того, что из дальних путешествий вместо магнитов или тарелок он привозил елочные игрушки. Когда предметов стало много, возникла идея показать необычное собрание широкому кругу людей. Так, маленькое хобби переросло в дело всей жизни. "Один из самых дорогих экспонатов в коллекции - шар с Венского бала конца XIX - начала XX века. Это огромный стеклянный шар размером примерно с баскетбольный мячик. За многие годы, пока занимаемся музейной деятельностью, мы пытались подыскать ему пару: разыскивали на блошиных рынках, интернет-аукционах, но так и не нашли. Поэтому, возможно, это последний шар такого размера", - обратил внимание Андрей Бегун.

Экспозиция отражает историю производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX века и до наших дней. Выставка знакомит с традициями новогодних праздников таких стран, как Конго, Перу, Индонезия, Новая Зеландия. Через экспонаты посетитель сможет наглядно узнать об обычаях встречи Нового года в разных странах мира.

"Практически во всех странах Новый год празднуется по европейской традиции: семьи собираются за большим столом с 31 декабря на 1 января, заранее украсив деревья игрушками. Однако есть страны с собственными новогодними праздниками, которые народы отмечают исходя из своих традиций", - добавил Андрей Бегун.

Проект реализуется совместно с фабрикой елочных игрушек "ГРАЙ" ("Ганарыся Рэчамі АЙчыны!"). Гости музея могут узнать все секреты производства елочных игрушек на единственной в Беларуси специализированной фабрике. С декабря организаторы планируют проводить образовательные мастер-классы по росписи елочных игрушек, где любой желающий под руководством художников предприятия сможет создать для себя новогоднее украшение. Самых маленьких гостей выставки заинтересует миниатюрный интерактивный рождественский городок.-0-