Новогодние выставки в Витебске можно посетить по единому билету

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний единый билет будет действовать на трех выставках: "Настроение в подарок", "В хрупком шаре - мир волшебный..." (елочные игрушки из частной коллекции Натальи Ковалевой) и на выставке-ярмарке "Новогодние подарки", сообщили БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

Выставка "Настроение в подарок" будет работать в Художественном музее с 4 декабря по 15 января. Мир новогодних елочных шаров можно открыть для себя в Музее истории частного коллекционирования. Здесь представлена коллекция, изготовленная в разных техниках с 1930-х годов по сегодняшний день. Эта выставка продлится до 31 января.

Выставка-ярмарка "Новогодние подарки" откроется в ратуше 18 декабря. Свои работы представят около 20 художников, дизайнеров, ремесленников, мыловаров и кондитеров Витебска. Публике покажут авторскую керамику, стильные украшения, безопасные игрушки из экоматериалов, пряники и мыло ручной работы, мягкие игрушки, дизайнерские открытки и роспись по стеклу. Каждый сможет найти подарок родным и близким на свой вкус.

Во время ярмарки гостей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Желающие попробуют свои силы в росписи пряника или сделают особенный подарок из бумаги своими руками. Также будет организована новогодняя фотозона. Выставка-ярмарка будет работать по 10 января.-0-