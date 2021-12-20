Новогоднюю интерактивную программу для детей представит музей ВОВ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный показ новогодней интерактивной программы "Партизанский Новый год" для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот пройдет 21 декабря в столице, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, для детей подготовили насыщенную программу: их ждут приключения Снегурочки и Партизанки, встречи со сказочными персонажами, игровые задания и боевая миссия по спасению Деда Мороза. Участники мероприятия узнают, как отмечали Новый год в военное время и какие подарки готовили ребятам в партизанском лагере.

"Благотворительные показы новогодних программ уже стали доброй традицией. В этом году мы хотим представить этот праздник с новой и необычной стороны", - отметили сотрудники музея.

После показа состоится музыкальное поздравление от учеников минской музыкальной школы искусств №10 имени Евгения Глебова. У детей будет возможность посетить выставку елочных игрушек "В гостях у Деда Мороза", организованную совместно с киностудией "Беларусьфильм".-0-