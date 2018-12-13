Новогоднюю версию "Бременских музыкантов" подготовили в Гомельском облдрамтеатре

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Театральную версию "Бременских музыкантов" включил Гомельский областной драмтеатр в новогодний репертуар, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь театра Владимир Ступинский.

По традиции труппа Гомельского облдрамтеатра подготовила оригинальные поздравления с наступающим Новым годом юных гомельчан и их родителей. Сезон новогодних представлений соберет тысячи мальчишек и девчонок.

Погружение в праздничную атмосферу произойдет сразу со входа. Чудеса и веселье начнутся уже в зрительских фойе. Ребята попадут в волшебный городок с фотозонами и новогодними инсталляциями. До начала представления на специальных площадках они смогут поучаствовать в веселых состязаниях и конкурсах. Также детвору пригласят на новогодний хоровод у красавицы-елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Главным подарком для гостей драмтеатра станет новая сказка "Приключения Бременских музыкантов". Это постановка по пьесе В. Ливанова и Ю. Энтина. "На сцене развернется хорошо знакомая по книгам и мультфильмам история о любви Трубадура и Принцессы, о глупом Короле и коварном Сыщике, о веселых разбойниках и о верных и надежных друзьях Трубадура - Коте, Осле, Петухе и Собаке. Кроме того, этот квартет - еще и жутко талантливые музыканты и изобретательные артисты!", - рассказали в облдрамтеатре.

Художественный руководитель Гомельского облдрамтеатра Сергей Лагутенко

Спектакль наполнен песнями, написанными специально для мультфильма. В театральной версии "Бременских музыкантов" прозвучат также популярные современные композиции, хорошо знакомые и детворе, и взрослым.

Режиссер-постановщик сказки и новогоднего представления Андрей Шидловский, художник-постановщик Татьяна Стысина, хореограф Оксана Рожкова.

Новогодние детские представления стартуют в Гомельском областном драматическом театре с 20 декабря и пройдут по 13 января.-0-

Фото Сергея Холодилина