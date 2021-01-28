Новый драматический театр представит 5 февраля премьеру спектакля "Варшавская мелодия"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Варшавская мелодия" состоится 5 февраля в Новом драматическом театре, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

По сюжету главные герои познакомились снежным декабрьским вечером 1946 года в консерватории. Она - полька, будущая певица, а он московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувству. Но пресловутый железный занавес встал между ними непреодолимой стеной.

"Всего двое людей полностью заполняют собой сцену и сердце зрителя. Вместе с Гелей ощущаешь пережитую этой девочкой боль и страх фашистской оккупации, панику перед будущим, защищаешься от любви ее здравым смыслом. И, наконец, веришь Вите, в его любовь, защиту, в то, что все будет хорошо. Однако падаешь в бездну, в непонимание происходящего. Зрителя вместе с главной героиней охватывает бессильная ярость, что ничего нельзя изменить. Зрители наверняка проникнутся болью Виктора, которого хочется судить, но он и без этого уже наказан. Наказан самим собой, своим временем", - рассказали в театре.

Режиссер-постановщик спектакля - Сергей Куликовский. Над проектом работали художник-постановщик Лидия Малашенко, режиссер по пластике Марина Баранова, художник по свету Татьяна Кудинова.-0-