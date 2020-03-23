Новый зал открыли в Славгородском историко-краеведческом музее

23 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый зал "Археология и природа" открылся в Славгородском районном историко-краеведческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения культуры Светлана Мельянцова.

"Демонстрационный зал включает в себя несколько разделов. Один из них - "Археологические памятники Славгородского района. История исследования". Здесь представлена карта археологических памятников района, фотографии археологов, работавших на славгородской земле. Экспонируется и разнообразная тематическая литература", - отметила она.

Еще один блок посвящен каменному и бронзовому векам. В нем демонстрируются топоры, наконечники стрел, реконструкция керамической посуды эпохи неолита. Реконструированы также лучковая дрель, различные рыболовные, охотничьи и бытовые принадлежности - костяные рыболовные крючки, гарпуны, иглы и булавки. Раздел "Железный век" представлен объемной реконструкцией поселения того времени, различными видами подсечного земледелия и предметами вооружения. Тематический блок про жизнь древних славян демонстрирует гончарные сосуды, кузнечные инструменты, бытовые вещи, сельскохозяйственные и деревообрабатывающие орудия. В разделе про природу можно увидеть животных, рыб и растения, которые обитают и растут на территории Славгородского района.

В оформлении постоянной экспозиции использованы разнообразные информационные планшеты, диорама природы и графические работы. "Здесь есть большой макет-реконструкция Славгородского городища. Он полностью вручную сделан учениками 9-го класса одной из школ города под руководством старшего научного сотрудника музея Веры Стасенко. Это была научная работа ребят. Теперь она будет показывать гостям, каким был город много веков назад. А на стене за макетом разместился баннер с современным видом этого места. Можно увидеть всю панораму современного Славгорода", - рассказала директор.

Помимо новой постоянной экспозиции, в музее работают залы этнографии, Великой Отечественной войны и выставочный зал.-0-