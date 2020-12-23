"Новыя кнігі: па старонках беларускага друку": за 60 лет издано 720 номеров

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие к 60-летию библиографического бюллетеня "Новыя кнігі: па старонках беларускага друку" состоялось сегодня в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежемесячный библиографический бюллетень "Новыя кнігі: па старонках беларускага друку" информирует о новых книгах белорусских издательств, поступивших в фонд Национальной библиотеки, наиболее значимых статьях из республиканской периодики, а также рецензиях на белорусские издания. Благодаря универсальному содержанию, сочетанию библиографической информации с разнообразными аналитическими материалами изданием интересуются читатели независимо от уровня информационной культуры, возраста, образования, профессиональных и личных интересов. Оперативный выход в свет, актуальные и интересные белорусоведческие материалы придают ему статус ценного источника информации. "За более чем 14 лет работы библиотеки в новом здании бюллетень выдавался из хранилища в читальный зал 4993 раза, а это почти каждый день", - рассказали в библиотеке.

"Бюллетень - своеобразная библиографическая летопись нашей страны. За 60 лет напечатано около 720 номеров, по которым можно изучать историю. Создание бюллетеня происходило в то время, когда большое внимание уделялось рекомендательной библиографии. В бюллетене был разделы, знакомившие с новой литературой, а также той, что находилась в перспективе издания, - отметила заведующая научно-исследовательским отделом библиографии Ирина Грядовкина. - Уже с первых дней издание было востребовано библиотеками республики. В 1990 годы большой упор делался на белорусоведческом содержании. Появился раздел "Что читать о Беларуси?", стали отображаться не только книги, но и статьи из журналов и газет. Большая часть отводилась фотографиям".

В качестве дополнений печатаются библиографические списки или обзоры, посвященные значительным историческим событиям и актуальным вопросам современного развития Беларуси, "Беларускі каляндар", а также материалы к юбилеям выдающихся деятелей страны, организаций и учреждений, составляющих основу экономики, культуры, науки и просвещения республики.

Библиографический бюллетень предназначен для профессиональной деятельности работников библиотек, других культурных и просветительных учреждений, студентам, учащимся, всем неравнодушным к истории, культуре и современной жизни своей страны и тем, кто ощущает необходимость оперативно получать нужную информацию для повышения общего и профессионального образования, самообразования и организации досуга.

"За 60 лет своего существования бюллетень "Новыя кнігі: па старонках беларускага друку" вырос из рекомендательного списка в очень серьезное издание, которое информирует читателей не только о новинках книгоиздания, но и о знаменательных датах, замечательных людях нашей страны, событиях", - отметила директор Национальной книжной палаты Елена Иванова.-0-

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