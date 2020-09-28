НЦСИ отпразднует пятилетие открытием тематической экспозиции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие выставки, посвященной пятилетию Национального центра современных искусств, состоится 1 октября в 17.00. Об этом БЕЛТА сообщила начальник отдела рекламы и специальных проектов НЦСИ Александра Голышко.

Новый выставочный проект - своеобразная ретроспектива деятельности центра. Зрители увидят фотографии ранних экспозиций, переданные художниками произведения, плакаты, каталоги и тексты. "Это концентрация художественных высказываний, идей и смыслов, которые они транслировали в залах НЦСИ", - отметила Александра Голышко.

В юбилейной экспозиции представят крупные международные проекты центра, реализованные при поддержке посольств Австрии, Германии, Латвии, Литвы, Испании, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Японии. Кроме того, посетители смогут увидеть малоизвестные картины Михаила Савицкого и фотоснимки времен его работы руководителем государственного учреждения культуры "Творческие академические мастерские живописи, графики и скульптуры".

Увидеть выставку можно по 15 ноября.

Национальный центр современных искусств - крупнейшее государственное учреждение культуры, ведет активную работу по изучению, экспонированию и популяризации белорусского искусства современности. Он основан 1 октября 2015 года путем слияния Центра современных искусств и Музея современного изобразительного искусства.-0-