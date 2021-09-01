О маркетинге, правоведении, информтехнологиях: проект "В гостях у Президентской библиотеки" презентовали в День знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "В гостях у Президентской библиотеки Республики Беларусь" в День знаний презентовали в Минском филиале учреждения образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представили книги из фонда Президентской библиотеки по существующим в учреждении специальностям: "программное обеспечение информационных технологий", "правоведение", "маркетинг". "Настоящей изюминкой выставочного проекта стали периодические газеты и журналы, которые содержат информацию о советской торговле, экономической жизни и вопросах потребкооперации, - рассказала заместитель директора по научной работе Алла Пендо. - Мы также предоставляем возможность гостям и учащимся ознакомиться с изданиями, которые были подарены Президенту Республики Беларусь. Это целая коллекция книг от выдающихся людей нашей страны и зарубежья. Будучи у нас в гостях, глава государства отметил, что они подарены не лично ему, а всей Беларуси и каждому гражданину. Задача библиотеки состоит в том, чтобы книга жила, работала и была читаема". Экспозиция сделана для того, чтобы учащиеся могли развиваться и видели, что кроме учебных материалов есть еще и дополнительная литература, которая может помочь им улучшить свои знания.

"У нас давние партнерские отношения с Президентской библиотекой, - подчеркнул директор филиала, депутат Палаты представителей Олег Левшунов. - Представители руководства библиотеки не просто наши друзья, а настоящие участники учебно-воспитательного процесса, которые приехали к нам в начале учебного года с подарком в виде этого проекта. Важно, что представленная экспозиция подобрана по профессиям, ведь учащиеся и педагогический состав могут ознакомиться с профильными изданиями и использовать их в процессе учебы".

Олег Левшунов также поздравил весь коллектив филиала и педагогов Беларуси с Днем знаний, пожелал учащимся успехов в познании профессии, а родительской общественности быть партнерами в воспитании и подготовке детей к будущей жизни.

Организаторы напомнили, что записаться в Президентскую библиотеку Республики Беларусь может каждый желающий. Выставка будет работать месяц.-0-