О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 февраля 2020
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:01 Количество природоохранных нарушений снижается в Витебской области Регионы
09:00 Первый в Беларуси участник программы комплексной консалтинговой поддержки ЕБРР получил софинансирование от банка Экономика
08:55 Собственное жилье: паритет интересов Общество
08:48 Шведская "Фрелунда" в четвертый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов Спорт
08:45 Обладатель 25 000 рублей в "КЕНО": "Победа – это помощь в осуществлении мечты!" Общество
08:41 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут румынскую "Орадю" в заключительном матче Кубка ФИБА-Европа Спорт
08:36 В Брестской области январь был самым теплым за последние 13 лет Регионы
08:35 Собаке надоел корм и она нашла выход - видео Калейдоскоп
08:30 Участников из Беларуси и России объединят Гаазовские чтения в Гомеле Общество
08:26 Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место на турнире в Германии Спорт
08:19 Трамп подтвердил желание США вывести войска из Афганистана В мире
08:08 Прислушаться к "Молчанию" предложат на выставке графики в Гомеле Афиша
07:52 Акция "29 добрых дел" проходит в Минской области Регионы
07:40 Александр Глеб проведет жеребьевку "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
07:32 Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек В мире
07:27 Конкурс буктрейлеров презентуют на книжной выставке в Минске Общество
07:17 Дмитрий Асанов и Алла Стародуб вышли в четвертьфинал турнира по боксу в Венгрии Спорт
07:07 О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме Культура
07:06 "Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки Президент
07:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси Общество
01:00 В тоннеле в Бельгии столкнулись два автобуса, грузовой и легковой автомобили В мире
00:29 Умер испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда В мире
04.02.20
04.02.20 23:59 ФОТОФАКТ: Новый поезд вышел на линию в минском метрополитене Общество
04.02.20 23:24 Волейболистки "Минчанки" пробились в четвертьфинал Кубка ЕКВ Спорт
04.02.20 22:46 В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну Общество
04.02.20 22:35 ВОЗ подсчитала, сколько средств нужно для борьбы против распространения коронавируса В мире
04.02.20 22:15 БЖД почти в два раза увеличила продажу билетов на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану Общество
04.02.20 22:04 Белтелерадиокомпания приступает к съемкам визиток финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" Общество
04.02.20 21:58 Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур - Белгидромет Общество
04.02.20 21:50 Путь Беларуси к суверенитету, так же как Литвы, Польши и США, был длинным и тяжелым - Макей Политика
Все новости
Все новости
Культура
05 февраля 2020, 07:07

О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка"
Конкурс буктрейлеров презентуют на книжной выставке в Минске
"Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации организует широкое информирование о подготовке и проведении XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки через социальные сети. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки"Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов.

В интерактивном режиме планируется рассказывать о событиях выставки, получать прямые отзывы о них, вести стримы в Инстаграм c наиболее ярких мероприятий.

Первый стрим состоится сегодня в 12.00 во время торжественного открытия форума.

Совместно с факультетом журналистики БГУ дан старт работы соцсети ТикТок, где среди первых постов размещено приглашение на крупнейший книжный форум министра информации Александра Карлюкевича.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях будет организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка литература Минск
Новости рубрики Культура
Фото из архива Работы юных художников Беларуси и России к 75-летию Великой Победы представят в музее истории ВОВ
Оригинал Брестской Библии 1563 года. Фото из архива Национальная библиотека раскроет тайны Брестской Библии на книжной выставке в Минске
Фото brouka.museum.by Выставка работ и личных вещей из путешествий Петруся Бровки откроется в Минске
Фото из архива "Беларусь 3" подготовил тематический эфир к Минской международной книжной выставке
Свято-Успенский Жировичский монастырь. Фото из архива "Белорусская энциклопедия" готовит книгу к 500-летию Жировичского монастыря
Александра Маринина. Фото marinina.ru Александра Маринина и Татьяна Устинова примут участие в международной книжной выставке в Минске
Главное
"Валюту надо зарабатывать, а не вывозить" - Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение
Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов
Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года
Собственное жилье: паритет интересов
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, сотрудничество с Литвой и IT-инвестор из США о Беларуси
"Наступил момент истины" - Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Путиным
Лукашенко о ситуации вокруг коронавируса: нам стоит тревожиться, но только в одном - мойте руки
"Вы как Кремниевая долина в ее золотой период" - IT-инвестор из США открыл для себя Беларусь
Организаторы II Европейских игр награждены специальным призом AIPS Европа
Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру
Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске
Город, уютный для каждого: в Могилеве прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі: інклюзія"
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В Национальном аэропорту Минск проверили более 51 тыс. человек: коронавирус не выявлен
В Минске не будут блокировать валидаторы во время движения
Решение об оптимизации школ должно быть взвешенным и разумным - Маркевич
До -10°С ожидается в Беларуси 5 февраля
Общие рынки, борьба с препятствиями, инфраструктурные проекты - Мясникович назвал приоритеты ЕЭК
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.