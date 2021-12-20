О рождественских традициях Адама Мицкевича расскажут в Музее истории белорусской литературы

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Рождественские грезы Адама Мицкевича" услышат гости Государственного музея истории белорусской литературы 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Пространство музея в этот вечер наполнится музыкой на слова Адама Мицкевича, где прозвучат посвященные ему инструментальные произведения. Кроме того, гости мероприятия узнают занимательные факты из биографии поэта: как праздник Рождества связан с его дебютным стихотворением, где он отмечал свои последние именины перед выездом с родины и какой была его любимая песня-колядка. Мы также расскажем рецепт любимого традиционного блюда Адама Мицкевича на праздничном вигилийном столе", - отметили организаторы.

Участие в концерте примут солисты Белорусской государственной филармонии. Среди них Тамара Ремез (сопрано), Алексей Загорский (скрипка) и музыковед Светлана Немогай (фортепиано). Прозвучат традиционные рождественские песни, а также произведения Яна Голланда, Михаила Огинского, Станислава Монюшко и Юрия Семеняко.-0-