Объявлен творческий проект к 80-летию детского писателя Владимира Липского

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованная система детских библиотек Минска и редакция журнала "Вяселка" объявили республиканский творческий проект, посвященный 80-летнему юбилею известного детского писателя Владимира Липского. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Приобщить детей к чтению через творчество одного из самых востребованных современных авторов, главного редактора журнала "Вяселка" на протяжении 40 лет, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля культуры Беларуси - главная цель проекта. Организаторы надеются, что их инициативу поддержат библиотеки, клубные учреждения, школы, дошкольные учреждения, общественные организации и творческие объединения. В этом будут заинтересованы и дети, для которых Владимир Липский, автор более 70 книг, - всегда желанный гость.

Акция проводится по 31 мая. Ее участникам необходимо прислать текстовый отчет с картинками и снимками о проведенных мероприятиях на адрес журнала "Вяселка". Конкурс работ по творчеству Владимира Липского называется "Верны сябар дзяцей". Победители получат дипломы и подарки. Возможно и издание отдельной книги с лучшими работами творческого проекта.

Оценивать конкурсные работы будет жюри - известные писатели, журналисты, художники и руководители библиотек. Возглавляет его Владимир Липский. Юбилейный вечер писателя пройдет 6 мая в Большом зале Национальной библиотеки Беларуси.-0-