"Образ кротости": лики почитаемых святителей представили на выставке икон в Бресте

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского областного краеведческого музея - музее "Спасенные художественные ценности" - сегодня открылась выставка икон "Правило веры и образ кротости", передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка приурочена к новогодним и рождественским праздникам, на которые выпадают дни памяти большинства наиболее почитаемых святителей. В экспозиции представлено более 150 икон из фондов областного краеведческого музея. Несколько образов предоставлено из ризниц Симеоновского кафедрального собора Бреста и женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Многие произведения иконописи отреставрированы художниками-реставраторами музея и экспонируются впервые.

"Выставка готовилась более двух лет. Нередко иконы к нам поступали распиленные на части. Были огромные утраты красочного слоя и левкаса, поэтому велась большая научная работа по атрибуции святителей. Образы некоторых из них было трудно идентифицировать, и на помощь нам приходила современная техника - мощные лазерные микроскопы", - рассказала автор и куратор выставки ведущий научный сотрудник музея Елена Куприянюк.

Экспозицию открывает комплекс необычных редких икон Христа в образе Великого Архиерея: "Спас - Великий Архиерей", "Иисус Христос - Царь царем".

Отдельный раздел выставки посвящен наиболее известному и почитаемому святому - Николаю Чудотворцу. И само название экспозиции - "Правило веры и образ кротости" - взято из первой строки тропаря этому святителю. Посетители могут увидеть его подробную иконографию. Особого внимания заслуживает написанная на Брестчине в конце XVIII века икона с редким сюжетом "Явление святителя Николая императору Константину Великому во сне". В музей она поступила в удручающем состоянии из одной из сельских часовен, реставрировать ее пришлось столичным специалистам.

На выставке также показаны святители первых веков христианства, византийские и русские святители. Экспозиция дополнена образками, исполненными в технике расписной эмали, образами в русском медном литье, серебряных окладах.

"Это уже четвертая выставка из цикла, который можно назвать "Возвращение святынь", что отражает суть проекта. Эти иконы многие годы ждали своего часа в запасниках музея, чтобы заново явиться людям. Думаю, в эти светлые предрождественские дни экспозиция найдет отклик в сердце каждого посетителя, подарит мощный заряд духовной энергии", - сказала заведующая филиалом Ирина Тарима.

Выставка икон в музее "Спасенные художественные ценности" будет работать до 27 февраля.-0-