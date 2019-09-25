ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 25 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:49 Беларусь выступает за эффективное партнерство ООН и региональных организаций в целях мира - Макей Политика
19:33 Программа сотрудничества по донорству крови разрабатывается в СНГ Общество
18:54 Около 100 работ выпускников витебского худграфа представили на выставке к юбилею факультета Культура
18:43 Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 102 кг Спорт
18:36 Футболисты "Витебска" победили "Славию" в чемпионате Беларуси Спорт
18:23 Василий Кириенко стал 31-м в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе в Йоркшире, победил австралиец Деннис Роан Спорт
18:22 Урожай с экспериментальных полей и подворья Президента Беларуси передали в подшефные организации Общество
18:01 Беларусь и Орловская область намерены расширять промкооперацию Экономика
17:54 Четырехтысячный 130-тонник собран на БелАЗе Экономика
17:51 Единый день пассажира проведет БЖД 26 сентября Общество
17:49 Белорусские правоохранители пресекли канал незаконной миграции в ЕС Происшествия
17:37 Беларусь и ОАЭ заинтересованы в совместных проектах в банковской сфере, АПК, строительстве Экономика
17:24 Беларусь и Индия создадут совместный центр демонстрации технологий Технологии
17:20 Районы Брестской области снимают запрет на посещение лесов Регионы
17:17 На Светлогорском ЦКК утвердили методики измерения газов, образующихся при производстве Регионы
17:16 Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградят 27 сентября в Минске Общество
17:09 Белорусские комбайны на льготных условиях будут поставляться в Ставропольский край Экономика
17:06 В Петербурге не менее 200 человек пострадали от медцентров, ставящих фальшивые диагнозы В мире
17:02 Книги о белорусской элите ХІІ-ХХ веков и Грюнвальдской битве планируют перевести на украинский язык Культура
17:01 Минчанин предоставил в военкомат поддельную справку об обучении Происшествия
16:59 Похититель картины Куинджи получил три года колонии В мире
16:59 Минэкологии Азербайджана призывает граждан отказаться от пластиковых пакетов Азербайджан
16:45 КГК назвал проблемы, замедляющие сев озимых Общество
16:45 Новый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" стал рекордсменом в сети Калейдоскоп
16:43 БМЗ планирует по итогам года отгрузить металлопроката для мирового автомобилестроения на $70 млн Экономика
16:30 Более 200 белорусских книг представили на Форуме издателей во Львове Культура
16:26 Равков вручил орден офицеру, спасшему при взрыве гранаты срочника Общество
16:25 Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января Общество
16:25 Около 50 сельхозярмарок проведут в Гродненской области Регионы
16:21 Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Минске 6 октября Регионы
Все новости
Все новости
Культура
25 сентября 2019, 18:54

Около 100 работ выпускников витебского худграфа представили на выставке к юбилею факультета

Фото Витебского государственного университета имени П.М. Машерова
Фото Витебского государственного университета имени П.М. Машерова

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова отмечает свой 60-летний юбилей. Сегодня в Витебском центре современного искусства (ВЦСИ) открылась выставка работ выпускников факультета разных лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время празднования юбилейной даты открылись три выставки. Вчера в Художественном музее показали картины мастеров старшего поколения, также свои работы представил публике один из первых выпускников факультета акварелист Феликс Гумен. Сегодня выставку выпускников худграфа - действующих художников открыли в Витебском центре современного искусства. В экспозиции около 100 работ - здесь не только живопись, но и скульптура.

Доцент кафедры изобразительного искусства худграфа Сергей Сотников отметил, что кроме Витебска свои произведения прислали выпускники из разных городов Беларуси - Пинска, Гродно, Бреста, Минска, Гомеля, Молодечно, Полоцка. "Вместе с художником, директором ВЦСИ Андреем Духовниковым такой проект мы реализовали к 50-летию факультета. К очередной юбилейной дате решили продолжить, - рассказал куратор выставки. - Авторы произведений - действующие художники, многие преподают в школах и вузах. Худграф им дал хорошую базу, и они смогли развить свои творческие способности. Их работы разные, у каждого свой взгляд, это только украшает экспозицию".

Выставка будет работать до 13 октября.

Празднование юбилея факультета не ограничивается творческими проектами. Так, вчера трем ученым присудили звание "Почетный профессор ВГУ имени П.М. Машерова". В их числе бывший ректор вуза доктор педагогических наук Виктор Виноградов, гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов и доктор педагогических наук председатель Объединения педагогов-художников Даугавпилса (Латвия) Александра Шляхова.

Фото Витебского государственного университета имени П.М. Машерова
Фото Витебского государственного университета имени П.М. Машерова

Художественно-графический факультет создан 1 сентября 1959 года на базе Витебского художественно-графического педагогического училища. Он стал хранителем и продолжателем традиций Витебской художественной школы, которая отсчитывает свою историю с 1918 года - тогда в городе Марком Шагалом было открыто Витебское народное художественное училище. За годы работы худграф подготовил тысячи педагогов, художников, ученых, искусствоведов, работников учреждений культуры.-0-

Теги
Витебск вузы выставка
Новости рубрики Культура
Фото из архива Книги о белорусской элите ХІІ-ХХ веков и Грюнвальдской битве планируют перевести на украинский язык
Фото hotel-edem.lviv.ua Более 200 белорусских книг представили на Форуме издателей во Львове
Илона Багеле. Фото fest-sbv.by Оперная певица Илона Багеле выступит на празднике Дней Латвии в Витебске
Фото из архива Гродненский областной драмтеатр представит одну из самых своих популярных комедий в обновленном виде
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске
Фото из архива Фестиваль китайского кино проходит в Минске
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января
Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня - Дапкюнас
10-тысячная "Карточка студента" среди первокурсников вручена в Гомеле
Топ-новости
Урожай с экспериментальных полей и подворья Президента Беларуси передали в подшефные организации
Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 102 кг
МАРТ рекомендует Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий
Минск в 2020 году примет форум по достижению Целей устойчивого развития для стран ЕАЭС
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 28 сентября
Семинар об изменениях в экологической и санитарно-гигиенической экспертизе пройдет в Минске
ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН
Беларусь и Индия создадут совместный центр демонстрации технологий
Равков вручил орден офицеру, спасшему при взрыве гранаты срочника
Самым частым нарушением при госзакупках является установление квалификационных требований - МАРТ
ГАИ с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Турбизнес-2019" проходит в Минске
Беларусь и Чехия будут взаимно признавать пенсионный стаж
Рапота: программа углубления интеграции может решить вопрос о равных условиях для субъектов хозяйствования
ФПБ: зарплата и цены в регионе должны быть сопоставимы
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.