Около 100 работ выпускников витебского худграфа представили на выставке к юбилею факультета

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова отмечает свой 60-летний юбилей. Сегодня в Витебском центре современного искусства (ВЦСИ) открылась выставка работ выпускников факультета разных лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время празднования юбилейной даты открылись три выставки. Вчера в Художественном музее показали картины мастеров старшего поколения, также свои работы представил публике один из первых выпускников факультета акварелист Феликс Гумен. Сегодня выставку выпускников худграфа - действующих художников открыли в Витебском центре современного искусства. В экспозиции около 100 работ - здесь не только живопись, но и скульптура.

Доцент кафедры изобразительного искусства худграфа Сергей Сотников отметил, что кроме Витебска свои произведения прислали выпускники из разных городов Беларуси - Пинска, Гродно, Бреста, Минска, Гомеля, Молодечно, Полоцка. "Вместе с художником, директором ВЦСИ Андреем Духовниковым такой проект мы реализовали к 50-летию факультета. К очередной юбилейной дате решили продолжить, - рассказал куратор выставки. - Авторы произведений - действующие художники, многие преподают в школах и вузах. Худграф им дал хорошую базу, и они смогли развить свои творческие способности. Их работы разные, у каждого свой взгляд, это только украшает экспозицию".

Выставка будет работать до 13 октября.

Празднование юбилея факультета не ограничивается творческими проектами. Так, вчера трем ученым присудили звание "Почетный профессор ВГУ имени П.М. Машерова". В их числе бывший ректор вуза доктор педагогических наук Виктор Виноградов, гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов и доктор педагогических наук председатель Объединения педагогов-художников Даугавпилса (Латвия) Александра Шляхова.

Фото Витебского государственного университета имени П.М. Машерова

Художественно-графический факультет создан 1 сентября 1959 года на базе Витебского художественно-графического педагогического училища. Он стал хранителем и продолжателем традиций Витебской художественной школы, которая отсчитывает свою историю с 1918 года - тогда в городе Марком Шагалом было открыто Витебское народное художественное училище. За годы работы худграф подготовил тысячи педагогов, художников, ученых, искусствоведов, работников учреждений культуры.-0-