Около ста артистов из 18 стран участвуют в Минском фестивале циркового искусства

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице открывается II Минский международный фестиваль циркового искусства, в котором участвуют более ста артистов из 18 стран мира, заявил журналистам директор Белгосцирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участниками фестиваля стали около ста мастеров цирка из Бразилии, Китая, США, Австралии, Израиля, Германии, Туркменистана, Таджикистана, КНДР, Румынии, Молдовы, Мексики, Венгрии, Италии, Украины, Казахстана, России и, конечно, Беларуси, которые в двух программах покажут 27 разножанровых номеров", - рассказал директор Белгосцирка.

На фестивале собрана разнообразная жанровая палитра циркового искусства: акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика, фокусы, дрессура и атлетика.

По словам Владимира Шабана, некоторые страны представят по два-три номера. "Так, из России выступят артисты Росгосцирка, Большого Московского государственного цирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, у которых очень высокий исполнительский уровень. Россияне представят "Встречные качели", на которых будут работать девушки в красивых бальных платьях - это завораживающее зрелище. Выступит Сергей Нестеров с дрессированными белыми тиграми, который покажет филигранную работу дрессировщика с животными, без кнутов и штыков, - пояснил он. - Израиль привезет фантастический номер с трансформацией нарядов за одну секунду Даниэля Биньямина. В целом мы постарались собрать как можно больше групповых номеров, один из которых привезут артисты КНДР - эффектный номер "Канатоходцы", показывающий невероятные возможности человеческого тела. Белорусы также готовят несколько номеров".

Кроме того, на форуме выступит клоунский дуэт Беллы и Александра Червоткиных и клоун из Бразилии Пепе Жардим.

"Мы надеемся, что второй фестиваль получится еще лучше первого, - отметил Владимир Шабан. - Мы хотим красиво представить нашу синеокую Беларусь в прологе, который завершится парадом-алле участников фестиваля с флагами своих стран. Сценарий разработали художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас и главный режиссер Алла Николаева-Алиева".

Участники циркового форума поборются за такие награды, как Гран-при, золото, серебро, бронза, "Приз зрительских симпатий", "Приз детского жюри" и другие специальные призы членов жюри. В судейскую коллегию вошли 10 человек: Урс Пилц (Монако), Ерик Жолжаксынов (Казахстан), Женис Матабош (Испания), Питер Фекете (Италия), Людмила Шевченко (Украина), Валентина Савина и Георгий Эрадзе (Россия), Фабио Монтико (Италия), Петр Дубинский (США) и Владимир Шабан. Оценивать артистов будут по мастерству (трюковой части) и хореографии (костюмам, подаче, музыкальному оформлению) по 10-балльной системе. При одинаковом количестве баллов будет введено дополнительное призовое место. Награды вручат после гала-концерта. Основной приз - цилиндр из парчи и соломки - изготовило ГПТО "Белхудожпромыслы".

По итогам фестиваля будут отобраны 15 лучших номеров для новой программы "Браво", которая будет проходить в Белгосцирке с 27 сентября по 8 декабря.

ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства проходит в Белорусском государственном цирке с 19 по 22 сентября.

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