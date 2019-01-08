Окунуться в атмосферу Рождества приглашает галерея "Университет культуры"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-музыкальный вечер "Свет Рождества" состоится 11 января в художественной галерее "Университет культуры", сообщила корреспонденту БЕЛТА один из организаторов Елена Михаленко.

Проект подготовлен Литературной гостиной газеты "Воскресение". Это творческое объединение профессиональных поэтов, писателей, актеров и музыкантов, которое существует при редакции уже пятнадцатый год. Его участники регулярно выступают с концертами на духовно-просветительских выставках, в библиотеках, учреждениях образования и культуры. География выступлений охватывает десятки белорусских городов. "Рождество - один из самых главных и любимых христианских праздников. Отмечается оно целых 12 дней, которые называются Святками. В этот период принято колядовать, ходить друг к другу в гости с подарками, устраивать благотворительные праздники и концерты. Участники гостиной, среди которых известные поэты, пишут на разные темы. Но этот вечер будет посвящен теме Рождества, новогодним пожеланиям и зимним зарисовкам", - рассказала Елена Михаленко.

По ее словам, в концерте примут участие поэты Алла Черная, Елизавета Полеес, Елена Кошкина, Татьяна Дашкевич, чьи стихи регулярно публикуются в сборниках и на страницах периодических изданий. "Кроме того, вечные строки классиков прозвучат в исполнении заслуженной артистки Беларуси Ирины Нарбековой, актеров театра и кино Елены Шабад и Ольги Богушиньской. Музыкальные подарки готовят авторы и исполнители Елена и Иван Пименовы, Ольга Михаленко, композитор Вячеслав Бобков, а также Марина Пашкевич (флейта) и Юлия Арутюнова (гитара)", - отметила организатор.

Елена Михаленко подчеркнула, что вечер обещает быть интересным и насыщенным. "В прошлом году зрителей было очень много, надеюсь, что и в этом будет не меньше. Своим проектом мы хотим еще раз напомнить, что сейчас идут светлые рождественские дни. И эта тема всегда находит широкое отражение в литературе, поэзии, музыке, живописи. Нам хочется создать настоящую атмосферу Рождества: новогодняя елка, свечи. Тот, кто любит литературу и хорошую музыку, уверена, получит позитивный культурный заряд", - добавила она.-0-