Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" объединил более 4 тыс. участников из разных стран

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. человек из разных стран стали участниками первого музейно-театрального онлайн-фестиваля "Паўлінка на Купалле". Мероприятие прошло с 6 по 12 июля на онлайн-площадках Купаловского театра - официальном сайте и YouTube-канале - и было приурочено ко дню рождения Янки Купалы. Об этом БЕЛТА сообщили в театре. "Жители Беларуси, России, Украины, США, Польши, Италии, Японии, Венгрии и других стран виртуально принимали участие в фестивале Купаловского", - рассказали в театре. В течение недели можно было попасть на экскурсию по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музей Янки Купалы в Вязынке, научиться плести венки с Паўлінкамі и даже сплясать лявониху. Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры. Генеральный партнер Купаловского театра - компания Mastercard, партнер музея - "Белгосстрах".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!