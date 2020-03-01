Онлайн-конференция коллектива VAL пройдет 2 марта на сайте Белтелерадиокомпании

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция представителя Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2020" - коллектива VAL пройдет 2 марта на сайте Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"Начнется онлайн-конференция в 12.00. В уютной интернет-гостиной участники дуэта VAL - Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич ответят на самые разные вопросы пользователей, фанатов, представителей СМИ и блогеров. Видеотрансляцию можно будет смотреть на сайте медиахолдинга www.tvr.by", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская. Задать свои вопросы можно уже сейчас, заполнив специальную форму на сайте Белтелерадиокомпании.

Финал нацотбора на конкурс песни "Евровидение -2020" состоялся 28 февраля в самом большом павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" и транслировался в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Всего на путевку на "Евровидение-2020" претендовали 12 конкурсантов. Проекту VAL удалось получить наибольшее количество баллов от профессионального жюри и зрителей - 20 из 24 возможных. Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-