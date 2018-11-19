19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения-2018" в Минске. Соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.

Первый и последний номер был определен сегодня во время церемонии открытия Евронедели. По результатам жеребьевки откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь".

Дарина Красновецкая (Украина)

Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель. Представитель страны - хозяйки международного конкурса Даниэль Ястремский под восьмым номером представит песню "Время".

Роксана Венгель (Польша)

Остальные участники разместились следующим образом: Рита Ларанжейра из Португалии выступит второй, Данелия Тулешова из Казахстана - третьей, Эфи Гика из Албании - четвертой. Под номером 5 свою композицию исполнит Анна Филипчук из России, под номером 6 - Макс & Анна из Нидерландов. Фидан Гусейнова из Азербайджана будет седьмой, Тейлор Хайнс из Ирландии - девятым, Бояна Радованович из Сербии - десятой. Участниками под номером 11 станут Мелисса & Марко (Италия), 12 - Джаэль (Австралия), 13 - Тамар Эдилашвили (Грузия), 14 - Ноам Дадон (Израиль), 15 - Анжелина (Франция). Мария Спасовская из Македонии выступит шестнадцатой, Л.Е.В.О.Н из Армении - семнадцатым, Манв из Уэльса - восемнадцатой, а Эла из Мальты - девятнадцатой.

Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Детское "Евровидение-2018" поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-