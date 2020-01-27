Определены финалисты нацотбора на "Евровидение-2020"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.
На финишную прямую популярного проекта вышли:
1. Анастасия Гламозда - "Burning again",
2. Дарья Хмельницкая - "On Fire",
3. AURA - "Барані свае",
4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) - "Да вiдна",
5. Анжелика Пушнова - "True Love",
6. NAPOLI - "Dоn't let me down",
7. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road",
8. КейСи - "Chili Pepper",
9. Ян Ярош - "Fire",
10. Анастасия Развадовская - "Hello",
11. CHAKRAS - "La-ley-la",
12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible".
Завтра в 12.00 в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов национального отбора и рабочая встреча творческой группы проекта.
Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.
Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-
Фото Оксаны Манчук