Определены финалисты нацотбора на "Евровидение-2020"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

На финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Анастасия Гламозда - "Burning again",

2. Дарья Хмельницкая - "On Fire",

3. AURA - "Барані свае",

4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) - "Да вiдна",

5. Анжелика Пушнова - "True Love",

6. NAPOLI - "Dоn't let me down",

7. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road",

8. КейСи - "Chili Pepper",

9. Ян Ярош - "Fire",

10. Анастасия Развадовская - "Hello",

11. CHAKRAS - "La-ley-la",

12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible".

Завтра в 12.00 в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов национального отбора и рабочая встреча творческой группы проекта.

Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-

