Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители второго этапа республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов, посвященных теме малой родины, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Завершился проект этого года "Книга с экрана". Первый сезон проходил в январе-мае и был посвящен 75-летию Великой Победы. К участию во втором сезоне конкурса, посвященного малой родине, мы пригласили ребят 18 мая. И сегодня жюри, состоящее из представителей Мининформа, Союза писателей, Национальной библиотеки Беларуси, а также союза молодежи определило победителей", - рассказала Юлия Зинкевич.

Победу во втором сезоне конкурса "Книга с экрана" среди школьной молодежи с буктрейлером на книгу Микола Малявко "Спадчына, або Каб не стаць Манкуртам" одержал творческий коллектив Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза Ивана Вдовенко и Никиты Гомоненко. Лучшим в конкурсе среди учащейся молодежи стал творческий коллектив политехнического колледжа - филиала Брестского государственного технического университета, создавший буктрейлер на книгу Кастуся Губаревича "Брэсцкая крэпасць".

Среди студенческой и работающей молодежи победу одержал буктрейлер по мотивам книги краеведческих сказок Виктора Круковского "Почему меня так зовут?", рассказывающий об образовании названий белорусских городов и поселков. Сняли буктрейлеры Виктория Шило из Белорусского национального технического университета и коллектив Минского государственного дворца детей и молодежи.

Всего для участия в республиканском финале второго сезона конкурса в адрес организаторов поступило 56 работ - это победители и призеры областных и минского городского этапов. По итогам двух сезонов начинающие сценаристы, операторы и режиссеры создали более 650 1,5-минутных мини-фильмов, популяризирующих книги белорусских авторов. 300 из них составили копилку буктрейлеров, посвященных малой родине.

Награждение победителей первого и второго сезонов запланировано в сентябре в День белорусской письменности, который в этом году планируется провести в Белыничах.-0-