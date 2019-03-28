Определены победители конкурса переводов "Дистихов" Максима Богдановича

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители конкурса на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи".

Первое место заняла Майя Александровна Галицкая (г. Буда-Кошелево, Гомельская область), второе место присуждено Виктору Иосифовичу Ловгачу (г. Минск), третье -

Оксане Станиславовне Гаврилик (агрогородок Илья, Вилейский район, Минская область). Поощрительный приз достался Надежде Владимировне Лазерко (г. Борисов, Минская область).

"Приятно, что наш проект нашел такой живой отклик. Искреннее спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Пришло огромное количество работ - свыше 500. После проведенной проверки точное количество полноценных заявок составило 442", - рассказала председатель жюри, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Она пояснила, что к конкурсу не были допущены неправильно оформленные заявки, например, не был указан точный адрес автора перевода или возраст конкурсанта. Были случаи, когда один и тот же человек высылал заявку несколько раз: возможно, участники беспокоились, дойдет ли их письмо. Также не были приняты заявки от лиц, которым на момент объявления конкурса не исполнилось 16 лет, - пришло более 30 таких переводов.

"Любопытный факт: женщин-авторов среди конкурсантов оказалось более 80%. Если затронуть географический разрез, то могу сказать, что из всех областей поступило примерно одинаковое число заявок. При этом самыми активными были сельские школы. Около 80% переводов представили юные авторы: учащиеся 16, 17 и 18 лет. К сожалению, именно работы подрастающего поколения можно охарактеризовать как дословный перевод, из-за чего стихотворение, можно сказать, лишалось художественной образности, ритма, а иногда даже смысла. Но ребята молодцы - не побоялись участвовать в этом непростом творческом состязании", - подчеркнула председатель жюри.

По словам Ирины Акулович, старшее поколение подошло к переводу более творчески. "Это и неудивительно, ведь люди, которые много читают, особенно проверенные временем книги, обладают обширным словарным запасом, фантазией. А современная молодежь, как мы знаем, больше времени проводит в соцсетях и за просмотром кинофильмов, нежели за чтением классиков отечественной и мировой литературы. Но все же отрадно, что такое большое количество молодых людей заинтересовалось творчеством нашего великого земляка Максима Богдановича", - отметила председатель жюри.

Награждение победителей конкурса состоится 2 апреля в Национальном пресс-центре Республики Беларусь.

Организаторами проекта выступили Постоянный комитет Союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Государственный музей истории белорусской литературы (филиал "Литературный музей Максима Богдановича"), общественное объединение "Союз писателей Беларуси". В качестве призов от Постоянного комитета Союзного государства предоставлены комплекты книг, которые станут хорошим пополнением домашней библиотеки.-0-