Определился состав жюри радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 марта включительно Первый национальный канал Белорусского радио продолжает принимать заявки от молодых исполнителей и музыкантов на участие в X Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі". Между тем, определился состав жюри проекта: экспертную коллегию возглавит народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Через считанные дни начнется I тур творческого состязания - профессиональный отсмотр видеозаписей участников каждой из девяти номинаций с исполнением произведений белорусских авторов. Одной из особенностей фирменного проекта Первого национального всегда была возможность получить отзыв от компетентного жюри, и юбилейный радиоконкурс не станет исключением. Оценивать мастерство молодых исполнителей будут опытные артисты эстрады и театра, руководители музыкальных коллективов, научные сотрудники профильных учреждений образования: председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, доценты Белорусской государственной академии музыки Вероника Сахарова и Светлана Ситникова, главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании Александр Сосновский, художественный руководитель арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат, народные артистки Беларуси Анастасия Москвина и Нина Ломанович.

Положение о конкурсе и образец заявки можно найти на сайте www.radio1.by в специальном разделе. Анкеты участников вместе с необходимыми документами, сопроводительным письмом и видеозаписью (формата MP4) исполнения произведения белорусского автора для участия в I туре принимаются по адресу 220114, г.Минск, ул.Красная, д.4 либо на электронный адрес talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі - 2021".

Проект "Маладыя таленты Беларусі" проводится Первым национальным каналом Белорусского радио с 2009 года, и за все время в нем приняли участие более 2000 молодых музыкантов. С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, а по итогам прошлогоднего конкурса почетных стипендий и премий удостоились 43 солиста и коллектива.-0-