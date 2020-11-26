Опыт Беларуси и России в сфере культуры позволил быстро перестроиться под новые реалии - Любимова

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Опыт Беларуси и России в сфере культуры позволил быстро перестроиться под новые реалии. Такое мнение высказала сегодня министр культуры России Ольга Любимова во время совместного заседания коллегий министерств культуры Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на эпидобстановку, совместно наработанный опыт Беларуси и России позволил быстро перестроиться под новые требования времени и провести запланированные мероприятия. Сегодня ряд важнейших проектов корректируется из-за пандемии. К примеру, в этом году международный фестиваль "Интермузей" традиционно должен был состояться в Москве в оффлайн-формате. Отдельное спасибо белорусским коллегам, которые вовремя успели перейти на этот новый, сложный для всего музейного профессионального сообщества формат, - мы все успели и вместе отработали, - отметила Ольга Любимова. - Тем не менее есть проекты, которые проведем позже, в необходимой для нас форме - когда кинематографисты, артисты, специалисты музеев и библиотек встречаются и обсуждают общие проблемы и творческие проекты".

Министр напомнила, что благодаря межправительственному соглашению в области культуры кинематографисты двух стран имеют право заключать соглашения и заниматься совместным производством. "Безусловно, в этом вопросе некоторые планы корректировались. Мы аккуратно следим, чтобы сроки переносились вовремя, если есть субсидии со стороны министерства культуры, помогаем белорусским и российским коллегам правильно заключать документы. Мы вместе трудимся много лет, и нет такого направления в отношениях между Беларусью и Россией, в котором, по крайней мере с точки зрения министерств культуры, не было бы опыта работы. В будущем мы должны лишь видоизменить проекты, исходя из тех условий, в которых вынуждены будем работать в конце этого года и в начале 2021-го", - сказала министр культуры России.

Кроме того, Ольга Любимова рассказала о совместных проектах, которые будут реализованы двумя странами. В частности, в скором времени Российский институт театрального искусства - ГИТИС представит в Минске концертную программу, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, при поддержке Министерства культуры России 27 ноября откроется выставка "Евгений Халдей. Знамя Победы" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. "Мы очень благодарны, что это тот самый формат, когда можно прийти и посмотреть экспонаты, аккуратно, с соблюдением новых для нас мер. Это тоже говорит о новых отношениях между двумя странами, музейными пространствами. Мы видим, как экспозиция меняется, исходя из того, что теперь все ходят в масках и соблюдают дистанцию", - обратила внимание она.

Минкультуры России выступило с предложением уже сейчас приступить к проработке нового проекта плана конкретных мероприятий на 2021-2023 годы. В 2021 году истекает срок применения установочной межведомственной программы культурного сотрудничества, фиксирующей формы и условия культурных обменов. "Очень важно, чтобы каждое учреждение культуры, заинтересованное в расширении контактов, было отражено в новом плане. Задача министерств культуры наших стран - поддерживать и приумножать такие горизонтальные связи. Уверена, что слаженная совместная работа ведомств и главных проводников культуры - музеев, театров, библиотек, творческих коллективов России и Беларуси - в самом ближайшем будущем продемонстрирует новые проекты и яркие события, посвященные дружбе двух народов и общей исторической памяти", - заключила Ольга Любимова.

Совместное заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России прошло 26 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, а также представители учреждений культуры. На заседании была затронута тема перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере культуры.-0-