Организаторы "Евровидения" из-за пандемии изменили правила конкурса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" раскрыли новые правила его проведения в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте eurovision.tv.

Согласно нововведениям, артисты должны будут предварительно записать свои выступления для "Евровидения-2021" на случай, если не смогут выступить на конкурсе вживую из-за закрытых границ или нахождения на самоизоляции. Запись выступления будет гарантом выступления музыканта на конкурсе. Организаторы подчеркивают: запись должна быть уникальной и оставаться неопубликованной до конкурса, запланированного на май следующего года.

За видеозапись для участия в "Евровидении" будет отвечать национальный вещатель каждой страны. Съемки в формате live-on-tape пройдут в студии в той стране, которую будет представлять артист. На все дается только три дубля. Организаторы конкурса будет наблюдать за записью выступления онлайн и обеспечивать честность соревнования. Видеоролики должны быть готовы до конца марта 2021 года.

"Надеемся, что все или большинство артистов смогут приехать в Роттердам в мае. Однако наличие "живой" записи гарантирует, что их выступление увидят миллионы зрителей во всем мире во что бы то ни стало", - отмечают организаторы "Евровидения-2021".

Планируется, что в 2021 году "Евровидение", организованное Европейским вещательным союзом (EBU) и нидерландскими компаниями NPO, NOS и AVROTROS, состоится в зале Ahoy 18, 20 и 22 мая. Слоган Open Up ("Откройся"), выбранный для отмененного "Евровидения-2020", сохранится для конкурса следующего года. В песенном первенстве примут участие представители 41 страны.-0-