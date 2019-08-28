Оркестр Михаила Финберга откроет новый концертный сезон выступлением в Мозыре

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси откроет новый концертный сезон 31 августа выступлением в Мозыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

"Наш коллектив начинает 33-й творческий сезон. Свое первое выступление мы решили провести на открытой площадке у Дворца культуры в Мозыре. Я всегда с особым трепетом приезжаю туда, ведь это моя малая родина. В Мозыре живут мои настоящие друзья, и я знаю, что меня там всегда ждут", - рассказал Михаил Финберг.

По его словам, новый концертный сезон для коллектива, как всегда, будет насыщенным. "Мы продолжим наше творческое путешествие по регионам Беларуси. Нас уже ждут в Турове, Залесье, Узде, Мстиславле и других городах. Мы подготовили новые программы, которые, надеюсь, будут тепло восприняты. Наш оркестр всегда выступает исключительно вживую, и все свое творчество мы посвящаем родной Беларуси", - отметил маэстро.-0-