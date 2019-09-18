Оркестр Михаила Финберга проведет 20 сентября областной праздник искусств в Узде

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 20 сентября III областной праздник искусств “Мелодыі ўздзенскай восені”, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Это самый молодой из фестивалей, которые заслуженный коллектив проводит в малых городах. В полдень в кинотеатре "Октябрь" Узды состоится концерт творческих коллективов оркестра под названием "Станіслаў Манюшка на Міншчыне". В Узденской детской школе искусств пройдет мастер-класс маэстро Михаила Финберга, запланировано также выступление творческих коллективов "Перадаем эстафету юным талентам".

Вечером поклонников эстрадной музыки оркестр пригласит в районный Дом культуры на концерт "Песні і музыка - добрым сябрам", посвященный 70-летию со дня рождения народного артиста России Валерия Леонтьева. Самые известные произведения из его репертуара исполнят солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных и республиканских конкурсов: Наталья Тамело, Алеся Державец, Евгений Цимбалист, Ульяна Пешкова, Галина Громович, Александр Соловьев, Дмитрий Кочеровский, Татьяна Глазунова.

"Мы всегда с большой ответственностью готовимся к встречам с нашими поклонниками в малых городах. Для них и для нас это действительно событие и праздник. Уверен, мы вновь не разочаруем нашего зрителя", - отметил Михаил Финберг.-0-