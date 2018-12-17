Оркестр Михаила Финберга выступит 27 декабря на МТЗ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси выступит 27 декабря в сборочном цеху Минского тракторного завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"Такие встречи с коллективом МТЗ стали традиционными и к ним мы готовимся с особым трепетом, привозим новую программу, специально разработанную для заводчан. Концерт проходит во время обеденного перерыва, атмосфера всегда царит особая, ведь мы приезжаем к своим друзьям", - сказал Михаил Финберг.

По его словам, на 27 января 2019 года запланирована еще одна важная для коллектива встреча - оркестр планирует посетить Мозырский нефтеперерабатывающий завод. "С этим предприятием нас связывает дружба на протяжении ряда лет. Это моя малая родина и я ощущаю поддержку и любовь мозырян. Кредо нашего коллектива - пропаганда и популяризация белорусской национальной музыки и песни. И все без исключения программы оркестра проникнуты любовью к своей стране", - отметил маэстро.

Михаил Финберг добавил, что сейчас в работе находится программа, посвященная 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она будет целиком звучать на белорусском языке. Лучшие исполнители заслуженного коллектива представят землякам в разных регионах страны песни, которые были написаны в военные годы и после Великой Отечественной. Откроет программу песня "Радзiма мая дарагая" на музыку композитора Владимира Оловникова. -0-