Оркестр Ростислава Кримера номинирован на престижную европейскую премию Opus Klassik

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера номинирован на престижную европейскую премию Opus Klassik, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коллективе.

"Мы номинированы на самую престижную премию Европы Opus Klassik в трех категориях, - рассказали в коллективе. - Известный белорусский музыкант Ростислав Кример номинирован как "Дирижер года" наряду с Марисом Янсонсом, Пааво Ярви, Саймоном Раттлом и другими известными дирижерами. East-West Chamber Orchestra, который является резидентом Международного фестиваля Юрия Башмета, номинирован в качестве оркестра года. Кроме того, компакт-диск оркестра с камерными симфониями №1 и №3 Мечислава Вайнберга номинирован в разделе "Симфоническое исполнение музыки XX-XXI века" наряду с такими прославленными коллективами, как Оркестр Баварского радио, Люцернский, Венский и Дрезденский симфонические оркестры".

Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга был издан в прошлом году звукозаписывающей компанией Naxos. Его презентация состоялась во время XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. В работе над диском приняли участие лучшие музыканты из разных стран мира. К слову, камерная симфония №1 Вайнберга первоначально в виде квартета была написана в белорусской столице и впервые в истории записана там же оркестром Кримера.

Ранее диск был номинирован на престижную музыкальную премию International Classical Music Award в разделе "Симфоническая музыка" вместе с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Кирилла Петренко, оркестром Тонхалле из Цюриха под управлением Пааво Ярви.-0-