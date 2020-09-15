Открытый конкурс любительских фильмов им.Юрия Тарича объявлен в Беларуси

15 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке объявлен прием заявок на VII Республиканский открытый конкурс любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Полоцкого райисполкома.

К участию приглашаются студии, самодеятельные творческие коллективы, физические лица без ограничения по возрасту. Прием конкурсных работ проводится по 10 ноября. Подведение итогов и награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет с 1 по 14 декабря в два этапа. В этом году организаторы подразделяют конкурсантов по трем категориям: "Дебют", "Любитель" и "Мастер". Победителей определят в следующих номинациях: "Игровой фильм", "Документальный фильм", "Анимационный фильм", "Социальный клип (ролик)", "Тематическая телевизионная программа", "Эссе". Еще две номинации - "75-летию Победы посвящается" и "Моя малая родина" - тематические. Ежегодно темы определяются с учетом юбилейных и знаменательных дат.

Профессиональную оценку творческих работ будут производить представители Министерства культуры Беларуси, управления культуры Витебского облисполкома, специалисты Белорусского союза кинематографистов, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусской государственной академии искусств. Также всем любителям кино будет предоставлена возможность оценить работы конкурсантов через интернет-голосование.

С каждым годом конкурс приобретает все большую популярность среди жителей Беларуси и близлежащих стран, отметили в райисполкоме. Так, в 2019 году в конкурсе приняли участие 110 участников из Беларуси, России, Украины, Латвии и Германии, которые представили на суд жюри 215 работ.

Уроженец Полоцка Юрий Викторович Тарич (настоящая фамилия Алексеев, 1885-1967) - известный советский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. С его именем связано рождение и становление белорусской кинематографии, формирование идейно-художественных принципов развития киноискусства.-0-